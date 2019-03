Insaurralde: “En Lomas podemos transitar otro camino”

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, inauguró este miércoles el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso en el que repasó los principales puntos de su gestión para este año. También criticó a los gobiernos nacional y provincial al asegurar que “es la primera vez” desde que es jefe comunal que “lo que más pide la gente en los barrios humildes es comida”.

Frente a un recinto colmado por funcionarios municipales, entre los que se destacó el jefe de Gabinete; Guillermo Viñuales; el diputado provincial Federico Otermín; representantes de la Cámara de Comercio; bomberos; sindicatos e integrantes de diferentes movimientos sociales, Insaurralde inició su exposición agradeciendo especialmente la presencia y el trabajo del presidente del Concejo, Santiago Carasatorre. También llamó a los ediles a fortalecer “este espacio como ámbito de debate”.

Frente a este durísimo panorama que nos duele, siento la responsabilidad de demostrar que en Lomas podemos transitar otro camino

Luego se refirió a los diversos reclamos de los ciudadanos que “se acrecentaron” y advirtió que “la demanda en ayuda social directa se cuadruplicó en los últimos dos años”.

“Es la primera vez desde que soy intendente que lo que más me pide la gente en los barrios humildes es comida. Frente a este durísimo panorama que nos duele, siento la responsabilidad de demostrar que en Lomas podemos transitar otro camino y que aunque no estemos ajenos a lo que pasa en Nación y Provincia, con decisión política, creatividad y capacidad podemos hacer nuestro aporte para ocuparnos de aquello que preocupa y angustia a los vecinos”, enfatizó.

ECO LOMAS

El primer área a la que hizo mención fue Medio Ambiente. “Vamos a lanzar Eco Lomas, un programa de gestión que sintetiza la mirada inclusiva”, adelantó Insaurralde.

Precisó que articulará servicios de recolección diferenciada, medidas de forestación, campañas sobre el cuidado del agua, la creación de huertas orgánicas en jardines comunitarios y medidas para el cuidado de los animales como la implementación de los motocarros y la construcción de un hospital veterinario. “Partimos de la base de un proyecto de ciudad más verde y ecológica”, indicó.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

“Para nuestro Municipio son importantes la educación, la cultura y el deporte”, remarcó el mandatario local al indicar que frente al ajuste de Cambiemos crearán el Área de Capacitación Popular “para reforzar el acceso de los vecinos a programas como Fines y Envión”.

En línea, se solidarizó con los docentes en el marco del conflicto salarial con Provincia y ponderó la creación de la mesa local para el fortalecimiento de los centros estudiantes de las escuelas secundarias.

También hizo mención a la remodelación de la Plaza Turner, la construcción de nuevos espacios verdes en Santa Catalina, la creación de la primera escuela del Sindicato de Trabajadores Municipales, el fortalecimiento de la comunicación con los ciudadanos a través de la digitalización de los trámites y el respaldo ante reclamos a las empresas proveedoras de servicios públicos.

SEGURIDAD

Respecto de la Seguridad, sostuvo que “fue, es y será siempre la máxima prioridad” de su gestión. “Si la gente no puede vivir tranquila ningún servicio que le ofrecemos tiene sentido”, aseveró y recalcó que desde hace años se destinan gran parte de recursos propios al área.

Destacó que “con fondos propios” se incorporaron 100 nuevas cámaras, se intensificaron los patrullajes en materia preventiva y el establecimiento de nuevos corredores escolares.

INFLACIÓN

Luego insistió en sus críticas a Cambiemos y apuntó que “la inflación acumulada ya supera el 145 por ciento”. “Más allá de las consecuencias que esto trae para las familias pone en jaque toda la economía local”, alertó y llamó a pensar “toda política no solo para los vecinos sino desde y con ellos”. “Por eso, estoy orgulloso de ver como creció la intervención de la comunidad en las mesas de participación ciudadana”, expresó.

También hizo referencia a las políticas de género implementadas en la comuna, al funcionamiento del Centro de Atención al Migrante, los convenios con el Colegio de Farmacéuticos, la remodelación de las Unidades Sanitarias, y al vínculo con los ex combatientes de Malvinas. Anticipó que este año viajarán a las islas ocho veteranos.

“OTRO CAMINO”

En el cierre de su discurso, Insaurralde ponderó que en Lomas de Zamora tienen “una mirada completamente diferente a la que tienen los gobiernos nacional y provincial”. “Quiero que los vecinos sepan y vean que otro camino es posible, que requiere mucho esfuerzo y vale la pena”, expresó.

Y agregó: “Veo la preocupación de nuestro abuelos que no pueden pagar los remedios. Nos preocupan los clubes de barrios, que los docentes no reciban lo que le corresponden, la falta de capacitación a los policías, nuestros médicos y que nuestros jóvenes no visualicen un futuro”.

“Les digo a los lomenses que tengan esperanza. Hay otro camino y lo vamos a construir juntos en Lomas hacia la Provincia y en todo el país”, sentenció.