Temperley: Mancinelli confirmó su desvinculación

El volante no continuará en la institución y analiza ofertas de equipos de la Superliga. “A los hinchas tengo solo palabras de agradecimiento”, comentó a Info Región.

Temperley continúa con los entrenamientos en el inicio de la pretemporada pero algunos jugadores se despiden de la institución para buscar su progreso personal. Es el caso de Lucas Mancinelli que recibió ofertas de equipos de la Superliga y rescindirá en las próximas horas su vínculo con el Celeste.

“Hay dos o tres ofertas de Superliga, todavía no concreté nada. Mi representante está viajando para analizar las chances. En Temperley esta semana rescindo el contrato y tengo que esperar cómo sigue”, confirmó el mediocampista en diálogo con Info Región.

En otra vía, el jugador ya comienza a despedirse de la institución: “A los hinchas tengo solo palabras de agradecimiento, en el año que estuve dejé todo y me alineé al planteo de ellos que era ascender. Temperley es familia y así me hicieron sentir. No logramos el objetivo pero estoy muy agradecido y ojalá algún día pueda volver a vestir esta camiseta”.

La despedida

El volante con pasado en Olimpo de Bahía Blanca cumplió en el último campeonato su segundo paso por el club en el que buscó el ascenso. Con el sueño de la vuelta a la máxima categoría quebrado, ahora mantiene charlas con algunos clubes de Primera para tratar de dar un salto personal.

Al respecto, señaló: “Se lo comenté a los dirigentes y al técnico, llegamos a una finalización de común acuerdo, no me hicieron ningún problema, cuento con ofertas de Primera y me gusta la idea de volver”.

“La tentación es la de volver a Superliga, se habló del tema económico pero no viene por ese lado, me llamaron varios entrenadores de Primera y eso es lo que a uno lo incentiva de volver a la máxima categoría sobre todo a mi edad”, continuó el jugador.

Por otra parte, nombró una de las oportunidades más concretas en este horizonte. “Patronato es uno de los involucrados, tengo familiares en Entre Ríos y eso puede llegar a forzar el cierre ahí pero todavía está todo en análisis. Es una decisión familiar y personal”, señaló.

Lo que dejó

Al quedar rápidamente sin chances de ascenso, en Temperley esperan dar vuelta la página rápidamente en un certamen que concluyó de la peor manera con la derrota en el clásico y un funcionamiento bajo.

En sintonía, Mancinelli desarrolló: “Me tocó jugar un año, traté de aprovecharlo al máximo, volví al club para el gran objetivo que era ascender, no lo pudimos lograr y quedar afuera del Reducido fue un golpe duro. Pasé lindos momentos y malos porque en el medio tuve una operación”.