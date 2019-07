Carasatorre comparó al macrismo de Lomas con “un equipo de la C”

“Miro mucho fútbol y cuando sale a jugar un equipo de la C con uno de la A, obviamente salen a ganar, se convencen en que son ganadores, sino no podrían ni competir. Mércuri no va a decirle a sus seguidores y compañeros que están abajo en las encuestas, porque saldrían espantados. El 11 de agosto se verán exactamente los números y cómo realmente medimos”, sostuvo el edil en diálogo con Info Región.

En este marco, aseveró que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández en la Provincia al menos mide más del 50 por ciento y volvió a relativizar el optimismo de Juntos por el Cambio en Lomas. “Ellos estarán encuestando a la madre, el padre y los tíos”, ironizó.