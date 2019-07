Alberto Fernández y Kicillof en Mar del Plata: “Vamos a poner el país y la provincia en marcha”

Los candidatos a presidente y gobernador por el Frente de Todos, Alberto Fernández y Axel Kicillof, encabezaron un acto en el club Talleres de Mar del Plata en el inicio de la campaña de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner comenzó haciendo hincapié en la “unidad” como un eslabón fundamental del partido y destacó que permite “generar esta nueva generación política para la Argentina”.

Estamos en Mar del Plata junto a @alferdez, @Kicillofok, @FerRaverta y @JPdeJesusOK para dialogar sobre las medidas principales que queremos para el futuro de nuestra Provincia en materia de educación, economía y seguridad.#RecorriendoBuenosAires #MarDelPlata pic.twitter.com/aEaJ2PbuPM — Verónica Magario (@magariovero) July 8, 2019

“Mañana vamos a Necochea, y ahí se va a sumar Sergio (Massa), quien fue el último que lo entendió. Le costó, pero lo entendió. Él es parte también de esta nueva generación que tiene mucho para darle al país”, indicó.

En tanto, Fernández se refirió a Kicillof como “un hombre honesto moral e intelectualmente” y que “merece ser el gobernador de Buenos Aires”. “Tiene un futuro enorme. En algunas cosas todavía no estamos de acuerdo pero se merece gobernar esta provincia”, apuntó.

Y agregó: “Lo más importante de esta unidad es sabemos a quien queremos representar. Si quieren que en Argentina no haya más ajuste, lo van a tener. No voy a seguir ajustando. Si hay gente que quiere una reforma laboral, no me voten a mí, no voy a empobrecer a los trabajadores. Si quieren seguir bajando la educación y que la salud siga cayendo, no me voten. Quiero trabajadores con derechos, jubilados que ganen lo que corresponda, chicos con salud y con el colegio. Si quieren eso, acompáñenme”.

Finalmente, explicó que “la disyuntiva no es entre el futuro y el pasado” porque el oficialismo “es el pasado”. “En cuatro años destruyeron todo. Ahora dicen que son el cambio de ellos mismos. La opción es entre los que endeudan a la Argentina y los que la desendeudamos. Estamos para volver a recuperar la dignidad como país”, finalizó el candidato presidencial.

Por su parte, Kicillof indicó que los bonaerenses están “ante una situación histórica” ya que pueden dejar atrás “la política económica de Macri”. “Hemos visto cómo cerraban comercios, fábricas, cómo despedían gente, cómo los jubilados no llefaban a fin de mes, cómo maestros y maestras no tienen un sueldo que les alcance. El presidente y la gobernadora son los responsables”, explicó.

“Ellos fueron quienes llevaron una política que empobrece a las mayorías. Prometían la “Revolución de la Alegría” y hay que ver a los familiares y socios de ellos para ver que era algo para pocos. Le sacaron la plata del bolsillo a todos los argentinos”, indicó.

En tanto, el compañero de fórmula de Verónica Magario hizo hincapié en la actual mandataria provincial y señaló: “No se gobierna desde internet ni desde Instagram”.

“No hay propuestas ni promesas porque agotaron todos los cartuchos. Hay una campaña sucia. A nosotros no nos van a ver mintiendo ni agrediendo. Vamos a trabajar con ideas y propuestas. Hay que poner a la provincia y al país en marcha”, apuntó.

Y concluyó: “Escuchamos hablar a un gobierno que prometió de todo pero empezó con las excusas. Una de las principales fue lo que recibió de la pesada herencia. Lo que recuerdo es que, en situaciones más dramáticas y de la crisis más grandes, hubo un gobierno que no tuvo excusas y se puso a trabajar, y en ese estaban Alberto y Néstor (Kirchner)”.