Reflexiones que dejó el Encuentro de Mujeres de Zona Sur

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito organizó este fin de semana el cuarto Encuentro en Zona Sur de “Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Asexuales y No Binaries”. La jornada tuvo lugar en el Instituto Lomas de Zamora y contó con la participación de cientos de mujeres, que al finalizar, realizaron una marcha hasta la plaza Victorio Grigera.

De cara al 34º Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará el próximo 12 de octubre en la ciudad de La Plata, la referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Leticia Corral, valoró la participación. “Fuimos muchas más y eso hizo que se enriqueciera más la jornada”, señaló.

En diálogo con Info Región, Corral recalcó la “contundencia de sus discursos”, aludiendo a las jóvenes que fueron parte del encuentro. “Nos dejaron a todos con la boca abierta y entendimos que estamos haciendo las cosas bien porque son generaciones nuevas que saben perfectamente lo que están diciendo”, apuntó la referente feminista.

La jornada, que se realizó el sábado en el Instituto Lomas de Zamora, contó con 14 talleres de diferentes temáticas entre los cuales hubo: “taller de estrategias de acceso al aborto; taller para el abordaje a la violencia de género; y talleres de Educación Sexual Integral”.

Al finalizar el encuentro todos los participantes realizaron una marcha hasta la plaza Victorio Grigera. “La revolución no la estamos haciendo solo las mujeres heterosexuales, hay un abanico mucho más grande y creemos que eso debe estar reflejado en el nombre del encuentro porque lo que no se nombra no existe”, apuntó Corral.

Las próximas actividades

El 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. La referente de la Campaña Nacional, detalló las actividades que se llevarán a cabo.

El próximo 27 de septiembre, a las 17, se realizará un acto frente al Congreso de la Nación en el que se leerá un documento “para reivindicar la exigencia al Estado para que el proyecto sea tratado y finalmente aprobado”, teniendo en cuenta que el año pasado obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados y fue “un año bisagra en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito”.

“Hay que seguir en las calles y reinstalar el tema para no dejarlo pasar”, convocó Corral, quien admitió que por diferentes situaciones de la coyuntura y en vistas de un año electoral “este año no se pudo salir tanto, pero se debe retomar la exigencia al Estado”.

En mayo de este año se presentó por octava vez el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito pero aún no fue tratado.