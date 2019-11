Crimen de Mariano Sartorato: Condenaron a prisión perpetua a Pinto

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora condenó este miércoles a la pena de prisión perpetua a Osvaldo “el uruguayo” Pinto por ser autor del homicidio de Mariano Sartorato. “Estoy contenta porque era lo que queríamos, la perpetua, hoy puedo dormir en paz porque se que hice justicia”, valoró la esposa de la víctima, Carolina García.

Mariano tenía 36 años y era padre de dos chiquitos. La noche del 19 de septiembre de 2017 se disponían a celebrar el cumpleaños número 5 de uno de sus hijos cuando un grupo de delincuentes intentó robarle el auto a la esposa de la víctima y Sartorato, que salió en defensa de la mujer, recibió un disparo en la cabeza de uno de los delincuentes identificado como Osvaldo Pinto.

Hoy, Pinto fue condenado por este hecho a la pena de prisión perpetua por resultar coautor penalmente responsable “del delito de robo doblemente agravado por su comisión con armas, en poblado y en banda” que concurre materialmente con “el delito de homicidio agravado por su conexión con otro delito criminis causa, consumado mediante el uso de arma de fuego, este último en calidad de autor, que a su vez concurre materialmente con el delito de portación ilegítima de arma de uso civil”.

“Yo hoy empiezo una nueva etapa en mi vida, es muy difícil pero hoy se cierra una puerta y se abre otra, estoy feliz porque era lo que queríamos, perpetua”, indicó Carolina y agregó: “hoy puedo dormir en paz porque se que hice justicia, sigo por mis dos solcitos que son los que me dan ganas de seguir, a Mariano no me lo van a devolver asi que yo tengo que seguir por mis hijos y ser feliz”, indicó en diálogo con Info Región.

El único detenido y condenado por el crimen es Osvaldo Pinto (68), oriundo de Uruguay, aunque del hecho participaron dos sujetos más que permanecen prófugos. Al respecto la esposa de Sartorato apuntó: “Me encantaría que encuentren a los prófugos pero se que no los van a encontrar”. “Ojalá que sigan con la investigación y no termine acá”, señaló.

El proceso estuvo a cargo del TOC 3 de Lomas de Zamora y la fiscal encargada fue María Laura Alfaro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11.