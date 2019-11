Brown: “Somos conscientes que debemos estar más arriba”, admitió Bonacorso

Brown de Adrogué transita la semana sumando entrenamientos de cara al cierre del semestre en la Primera Nacional que será el lunes, desde las 21, frente a Quilmes en condición de visitante.

El conjunto de Pablo Vico igualó sin goles en la última fecha ante Defensores de Belgrano y acentuó un campeonato en el que no obtuvieron los mejores resultados. Con ese contexto, Ezequiel Bonacorso, en diálogo con Info Región, analizó: “El grupo está bien. Somos conscientes del plantel que tenemos y la calidad individual. Nos faltó suerte en cuanto a las lesiones y eso te complica. Es un semestre que nos tiene de mitad de tabla para abajo y está lejos de lo que esperábamos”.

Sabor amargo

El Tricolor despidió su primera parte del torneo como local sin conseguir los tres puntos con su gente. El rendimiento dentro del campo tuvo altibajos, por lo que Brown quedó lejos de las principales posiciones.

En el último partido en el Lorenzo Arandilla no pasó del cero frente al Dragón e hilvanó su tercer compromiso sin caídas, con dos pardas y una conquista. “Era un partido importante para sumar de a tres y salir de la zona de abajo. No logramos el objetivo pero es importante no haber perdido en casa y colaborar con esta racha positiva que atravesamos. Ahora buscaremos ratificarlo el lunes con Quilmes”, mencionó el defensor.

En paralelo, sobre las causas de un semestre apático apuntó a la “mala suerte” por las constantes lesiones y reconoció que la institución cuenta con un plantel “para estar más arriba”.

El final

La última fecha del 2019 para el Tricolor será ante el Cervecero como visitante. Los de Vico se juegan una nueva ficha para dejar otra imagen de cara al descanso y repensar el 2020 con otra confianza.

“Tenemos que mantener la tranquilidad y estar firmes atrás. Sostener el cero será fundamental y después también estar finos al momento de definir. Necesitamos el triunfo para terminar el año de la mejor manera. No hay equipos grandes y chicos en esta categoría. Son todos los partidos muy parejos”, concluyó Bonacorso, en contacto con este medio.