Los Andes irá por una victoria ante San Miguel

Los Andes tiene todo listo para encarar la fecha 16 del torneo Apertura de la Primera B. Este domingo, desde las 17, los de Juan Carlos Kopriva recibirán a San Miguel con el objetivo de volver al triunfo y no perderle pisada a los de arriba.

Claro con esa consigna, Diego Galeano, en contacto con Info Región, aseguró: “Hay que ganar los dos partidos que nos quedan. Teníamos la obligación de pelear arriba y no se pudo por varios motivos, ahora nos restan dos encuentros y queremos los seis puntos”.

Sin margen de error

El Milrayitas viene de igualar sin goles ante J.J. Urquiza como visitante y necesita los seis puntos que quedan por delante para soñar con la clasificación a la Copa Argentina. Por otra parte, el plantel está en deuda desde lo futbolístico ya que durante la temporada el nivel de juego fue irregular.

Pensando en el futuro inmediato, desde el grupo saben que tienen que regresar al camino de la victoria en el Eduardo Gallardón para escalar posiciones y sumar en confianza. “La única opción que nos queda es ganar, primero porque somos locales y jugamos con nuestra gente, segundo por el contexto del partido. No podemos dejar pasar unidades si pretendemos quedarnos con el objetivo de clasificación a la Copa”, indicó Sebastián Valdéz.

En paralelo, el marcador central del Albirrojo reconoció que no tienen “margen de error”, en tanto que apuntó a no subestimar al rival que viene de una seguidilla de cinco sin perder, aunque con cuatro pardas. “Si uno mira la tabla uno supone que no deberíamos tener problemas, asimismo quedó en evidencia en este campeonato que no se le gana a nadie con el escudo ni con el nombre”, explicó.

Incertidumbre

En la semana, como consecuencia de un campeonato que no fue el mejor, se reflotaron las versiones de un posible alejamiento de Kopriva del banco de suplentes de Los Andes, no obstante, el grupo banca al entrenador.

“Tuvimos una charla con Juan (Kopriva) en la que nos aclaró que los trascendidos son mentira. Luego de su renuncia en Zárate le consultamos si había alguna posibilidad de que se quede porque pensamos que es lo mejor. Nos sentimos cómodos por la forma en que labura el entrenador”, concluyó Galeano, en charla con este medio.