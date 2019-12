“El objetivo principal lo cumplimos”, aseguró Ayala

Banfield no logró el objetivo de ascender a la Primera División del hockey metropolitano. Al realizar un balance del año, el delantero Milton Ayala expresó: “Transitamos el camino de un proceso nuevo donde los resultados no se dieron pero por otro lado sabíamos que estábamos construyendo algo mucho más fuerte”.

“El objetivo principal lo cumplimos, que era lograr una forma de jugar que trascienda y para eso había que cumplir pequeños logros”, apuntó a Info Región y mencionó la mejora de “aspectos individuales que hacen a lo colectivo”.

Ayala hizo un balance de lo que fue el campeonato y destacó que fue “positivo por donde se mire” tanto en lo “deportivo”, como en lo “grupal” y “estructural”. Añadió que el equipo empezó con “todas las expectativas que generó el cambio de entrenador” ya que este trajo “nuevas propuestas de juego”, como por ejemplo el ser “más protagonistas”, y “eso llevó un tiempo entenderlo”.

“Año bisagra”

En cuanto a los aspectos positivos que el atacante destacó del año fue lo colectivo. “La parte que reconozco que mejoramos fue en lo grupal, donde no estábamos bien”, reconoció y subrayó que “este fue un año bisagra”.

“Claro que no somos todos amigos de todos, pero terminamos el año con una comunión que sumó muchísimo en el aspecto deportivo”, ponderó.

Balance personal

Ayala consideró asimismo que en lo “personal” fue un año en el que se sintió “cómodo”. “A mis 32 años pasé uno de los mejores años en cuanto a lo deportivo, ya que mi experiencia me daba el poder de controlar situaciones que hace unos años no podía cuando los nervios me superaban”, apuntó.

El jugador logró convertirse en el segundo goleador del equipo, detrás de Martín Farías. “Es un logro que me pone muy contento”, resaltó.

Lo que viene

Sobre el próximo año, recalcó que “hay un grupo de chicos jóvenes que tienen mucho talento y que desde el cuerpo técnico encaminan para que sean los futuros protagonistas del equipo”.

Añadió por último que las expectativas para el próximo campeonato son “muy altas” ya que arrancan desde un “escalón distinto” al de 2019. Resaltó, en este punto, “la forma de juego afianzada, los más chicos asentados en el equipo de Primera y los más grandes con las mismas ganas de volver a arrancar e ir por logros grandes”.