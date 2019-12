Quiñonez: “Tiene que ser el objetivo de Temperley estar en Primera”

Cristian Quiñonez es el nuevo coordinador de inferiores del Club Atlético Temperley y sucede en el cargo a Facundo Argüello. El ex futbolista, de 38 años y que pasó dos etapas en el Gasolero, expresó su “alegría” y también la “responsabilidad” que implica el nuevo desafío.

“Es un puesto muy importante para tratar que el plantel de Temperley tenga más jugadores de los que actualmente tiene y que sean más jugadores del club”, detalló en cuanto a sus objetivos en su flamante puesto.

En contacto con Info Región, Quiñonez expresó que el objetivo principal es el de “tratar de que el chico de inferiores cuando llegue al plantel haya experimentado la mayor cantidad de situaciones como las que suceden en en Primera” como un doble turno, una pretemporada que no sea en el club, el trato del entrenador o el preparador físico.

“Me parece que lo que Temperley necesita es poder vender un jugador que pueda dar un buen monto para así tener su propio predio. Tiene que ser el objetivo del club estar en Primera y también tener su predio”, añadió.

Trayectoria

El ex mediocampista surgió de las inferiores de Quilmes, aunque desde el 2008 marcó una huella muy especial en el equipo de Turdera. En su primera etapa gasolera estuvo dos años, después se fue a Deportivo Armenio y fue en el 2012 que volvió a Temperley. Participó de los ascensos en el 2014 que llevaron al Celeste a Primera.

Gastón Aguirre

Quiñonez, por otra parte, resaltó los motivos principales por los que eligió a Gastón Aguirre como el nuevo técnico de la Reserva. “Desde que se retiró, sabía que si yo volvía al club quería que esté cerca y creo que es el mejor lugar para él, para preparar a los chicos y cuando den el salto a Primera, todos respondan”, explicó.

Y luego añadió: “Lo elegí por varios motivos, uno de ellos es porque fui compañero y lo vi luchar desde el día que volvió para ver si podía volver a jugar al fútbol. El día que ascendimos a Primera contra All Boys lloraba como un chico y eso es sentido de pertenencia”.

“Me parece que cuando los jugadores quieren al club dan un plus y ese plus no lo podés encontrar en ningún lugar”, concluyó.