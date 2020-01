Incertidumbre en el mercado inmobiliario por la accesibilidad al dólar

El mercado inmobiliario fue uno de los principales afectados por la crisis ya que es uno de los más dependientes del dólar: Las operaciones de compra-venta alcanzaron “uno de los niveles más bajos en los últimos 20 años” y la actividad “es comparable a la del 2001 o peor”.

“Fue uno de los peores años para el sector en cuanto a compraventa, que se vio muy abajo. A los alquileres no se si tanto porque la gente necesita alquilar”, explicó uno de los referentes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Lomas de Zamora, Pablo Di Paola, en diálogo con Info Región.

Admitió que “todavía es una incógnita cómo se mostrará el mercado” en 2020. “No queremos ser optimistas, pero quizá en el segundo semestre, si se toman las medidas necesarias para estabilizar el dólar, pueda empezar a moverse de nuevo el mercado. En este año el problema es la accesibilidad a la divisa”, analizó.

“El propietario se te planta en los dólares y perdiste. Eso genera que el ahorrador, en caso de que ya los tenga, piense si invierte o no; por su parte, al que no lo tiene y quiere comprar, se le es muy complicado. Está obligado a ir a una cueva y buscar el paralelo, que quizá lo consiga en 75 pesos. No se puede llegar a comprar una casa con 200 dólares al mes (de ahorro)”, explicó.

En cuanto a la opción de los créditos hipotecarios, Di Paola sostuvo que “no hay una línea habilitada razonable” ya que se puede acceder a pesos. “Desde ese punto de vista, el mercado está trabado ahí también”, subrayó. “Hay que atacar el financiamiento de los créditos y ayudar al que quiere acceder a comprar los dólares, sino va a estar frenado y los compradores van a tener que recurrir al Blue”, concluyó el referente de la entidad, en charla con este medio.