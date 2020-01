Avellaneda: La oposición insiste que el aumento de tasas “es desmesurado”

La concejal por Juntos por el Cambio de Avellaneda Silvia Diana sostuvo que los aumentos en las tasas municipales son “desmesurados” y aseguró que en algunos casos llegó a ser del 150 por ciento. De esta forma, defendió el proyecto presentado por su bloque para pedir que se derogue la ordenanza Fiscal e Impositiva.

“Nosotros entendemos que tiene que haber un aumento de tasas, el problema es que fue desmesurado. El incremento del presupuesto municipal es de un 30 por ciento y el de las tasas fue de 63. Además, fue directo en enero, no es que se dio de manera gradual como en otros municipios”, criticó la edil en diálogo con Info Región.

En este punto, añadió: “Estamos juntando firmas para que en febrero o marzo acompañemos con un petitorio de los vecinos el proyecto que presentamos. En términos reales el aumento es demasiado y no entendemos cuál fue el criterio de esta suba. Sin ir más lejos, en mi casa me vino el 130 por ciento de aumento y vi casos que fue hasta del 150, cuando a otras personas les vino el 60 por ciento”.

Instancia de negociación

Diana, asimismo, aclaró que no son “una oposición obtusa que dice que no a todo”, sino que lo que buscan es que el oficialismo “entre en razón, porque mucha gente no va a poder pagar los impuestos municipales”.

“Pretendemos tener una instancia de negociación y queremos tener diálogo para poder tratar el tema. Lamentablemente no lo estamos logrando, pero insistiremos con esto”, subrayó.

Además, puntualizó que la tasa para los comercios “es atroz” y consideró que si se mermara “no afectaría de forma significativa en el presupuesto y le daría una mano a quienes dan trabajo en el municipio”.

Ley Impositiva

Por último, Diana se refirió a la Ley Impositiva que se sancionó en la provincia de Buenos Aires, tras un largo debate y varias instancias de negociación entre oficialismo y oposición.

“Había una propuesta de la gestión anterior de ir sacándole cargas impositivas a la gente como en el caso de los Ingresos Brutos que afectan a todos los contribuyentes y eso se dio vuelta. Ahora tienen más recaudación en provincia, pero si la gente no lo puede pagar esa recaudación va a bajar y es algo que termina afectando a los municipios”, apuntó.