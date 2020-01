La UCR de Echeverría también criticó a Macri: “Los errores no fueron culpa de los demás”

Así lo subrayó el ex concejal Roberto Leonis. No obstante, abogó por la continuidad del radicalismo en Juntos por el Cambio.

La reaparición pública del ex presidente Mauricio Macri en el que realizó un balance de su gobierno en el que cuestionó a integrantes de su equipo y aliados como la UCR sigue generando críticas. El ex concejal y dirigente radical de Esteban Echeverría, Roberto Leonis, subrayó que “los errores que cometió no fueron siempre culpa de los demás”.

“No sobreviví ni al radicalismo”, fue una de las frases que expresó Macri en un encuentro que mantuvo con dirigentes del PRO en la localidad neuquina de Villa La Angostura. “Nosotros podríamos decir lo mismo de él pero sería poco elegante”, replicó Leonis y advirtió que “es muy difícil crecer si uno no entiende los errores que ha cometido”.

“¿En qué entorpecimos o hicimos nosotros? ¿Cuántos ministros del gobierno nacional hubo radicales? ¿Cuántos secretarios de Estado hubo radicales? ¿En qué no ayudaron los diputados y senadores radicales durante su gestión?”, enfatizó el ex edil en diálogo con Info Región.

Continuidad

Pese a las críticas del ex presidente, Leonis no puso en duda la continuidad del espacio ya que resaltó que Juntos por el Cambio es más “importante que Macri” y debe seguir siendo la “alternativa de alternancia” para la ciudadanía.

“Porque los radicales solos no alcanzamos, la Coalición Cívica no alcanza, Juntos por el Cambio es más importante que los que lo integramos y debemos cuidarlo”, remarcó.

Por último, el dirigente de Echeverría hizo una autocrítica sobre el rol del radicalismo. “Si de algo somos culpables los radicales es de no habernos puesto mucho más firmes cuando lo tendríamos que haber hecho y cuando considerábamos que no eran escuchadas nuestras opiniones”, sentenció.