La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) forma parte de la Mesa Interinstitucional de Diálogo convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que tiene por objeto relevar la situación de los penales provinciales. Nora Cortiñas advierte que será un trabajo “sincero”.

En diálogo con Info Región, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora comentó que cada entidad que participe tendrá la posibilidad de “realizar un trabajo intenso y sincero” para poder “esclarecer varias situaciones”. “Va a ser una tarea meticulosa. Revisar las sentencias es lo correcto”, sostuvo.

El próximo 5 de febrero una representación de la mesa comenzará a visitar unidades penitenciarias para ver la realidad edilicia y escuchar y atender a los internos y familiares de detenidos.

La CPM tuvo un cruce esta semana con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial respecto a la Mesa Interinstitucional de Diálogo, sobre un falso dicho que afirmaba que se contemplaría la liberación de entre 10 mil y 15 mil presos por la sobrepoblación en las cárceles.

“No era cosas que se dijeron. Se pusieron en boca de la comisión opiniones que no fueron dichas. Eso se arregló y se aclaró bien la situación. No iban a poner en libertad a los presos de las cárceles sino el control que se va a tener con la idea de tener un estado más prolijo”, expresó Cortiñas. Y agregó: “Va a haber una revisión para que se favorezca un cuidado a las unidades penitenciarias con el fin de que, entre otras cosas, no se proliferen y contagien las enfermedades. Creemos que todo se va a solucionar para mejor”.

De hecho, la entidad había advertido que se buscaba “deslegitimar la Mesa Interinstitucional de Diálogo, que ha sido un paso de máxima importancia para avanzar en la resolución de la crisis humanitaria que se vive en los lugares de encierro de la Provincia y que generan no sólo graves violaciones a los derechos humanos y niegan las garantías constitucionales a las personas detenidas, sino que contribuyen a generar mayores niveles de violencia”.

El estado de las cárceles

La referente de la CPM lamentó que “no se escucha” a la entidad que “permanentemente denuncia” lo que pasa en las unidades penitenciarias. “Desprolijidad, suciedad, gente mal comida, mal atendida y en un estado de dejadez. Tiene que haber un cambio para empezar a andar bien, para controlar el tema de las enfermedades que se tienen en los penales”, señaló.

“El que está preso ya está pagando con la falta de libertad su condena, pero si además es en un antro de dejadez y de desprolijidad, no se puede. Esta medida viene bien. Como las denuncias se hacen todos los años, hay material para ponerse de lleno y trabajar por una realidad mejor”, concluyó Cortiñas, en charla con este medio.