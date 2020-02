Un dos bajas, Lanús va por los tres puntos ante Newell´s para seguir prendido

Luis Zubeldía no podrá contar con Facundo Quignón ni con Marcelino Moreno este domingo, cuando enfrente a La Lepra por la fecha 20 de la Superliga.

Lanús recibirá este domingo a Newell´s, desde las 19.40 en La Fortaleza, por la fecha 20 de la Superliga. El entrenador Luis Zubeldía tuvo que armar el planteo teniendo en cuenta las bajas por lesión de Facundo Quignón y Marcelino Moreno.

Ambos jugadores, habitualmente titulares en el esquema del Granate, sufrieron desgarros en el partido ante Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana (triunfo 3-0 en La Fortaleza), por lo que se estima un periodo de 21 días de recuperación.

El elenco de Cabrero y Guidi viene de superar 3-0 a los ecuatorianos en el ámbito internacional, por lo que llegan con la moral alta. Las bajas implican una reorganización del once pero el DT aclaró que “cualquiera que los pueda reemplazar, van a estar bien entrenados y deberían estar a la altura del partido”.

Las alternativas que se manejan para suplantar a los lesionados son Fernando Belluschi, por Moreno, y Tomás Belmonte, ingresaría por Quignón.

El rival

La situación del conjunto de Rosario es muy similar a la del Granate: comenzó la temporada con problemas con el descenso, pero los buenos resultados rápidamente lo alejaron de esa presión.

En la última presentación igualaron sin goles en casa ante el siempre difícil Estudiantes de La Plata, por lo que ahora intentarán sumar tres puntos en La Fortaleza para consolidarse en posiciones de Copas internacionales.

“Se me hace difícil saber cómo será el partido con Newell’s. Tienen buenos jugadores y están cerca nuestro en las dos tablas. Hay que resolver quién puede jugar y quién no, mantener un ritmo de juego y estar muy metidos. No será para nada sencillo”, sentenció Zubeldia en conferencia de prensa.