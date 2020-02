Doble femicidio en Budge: “Es una tragedia para toda la familia”

Brenda, hermana de María Laura Rivera y tía de Marianela Lorelei Rivera, las mujeres asesinadas en su casa en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, afirmó que las víctimas recibieron “14 y 20 balazos”, respectivamente.

“Es una tragedia para toda la familia. Encontramos los cuerpos en la cama llenos de tiros. El chabón gatilló sin motivo. No hay palabras para explicar lo que pasó. Queremos que se haga justicia”, sostuvo.

En declaraciones televisivas, relató el joven ingresó a la casa “normal” mientras la familia festejaba el cumpleaños de un menor y al instante escucharon disparos. “Fui a ver y él bajaba la escalera como si nada. Me gatilló pero no tenía más balas, y salió corriendo”, contó.

“Subía ver el estado en el que estaban y no lo podía creer. No se lo deseo a nadie. Quiero justicia, esto no puede quedar así. Me arrebató la vida de mis hermanas y casi se lleva más gente, le disparó a mi sobrino. Al nene le rozó la bala”, concluyó.

El hecho

Se trata de Marianela Lorelei Rivera, de 24 años, y su madre, María Laura Rivera, de 46 años, fueron asesinadas este martes por la tarde en su vivienda de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

Según la investigación, el presunto autor del doble femicidio fue identificado como Miguel Alexander Sosa (27), un ex convicto que en octubre pasado había recuperado la libertad de un centro carcelario tras cumplir una condena por robo.

Según lo que pudieron reconstruir los investigadores, el ataque se dio luego de que Sosa llegara a la vivienda de su ex pareja, donde convivía con su madre y su tía, ingresara a una habitación y sin mediar palabra disparara varias veces contra las víctimas, que en ese momento estaban juntas.

Luego de ejecutar 20 disparos a la madre y 14 a su ex pareja, el joven se dio a la fuga en un auto Volkswagen Suran gris, propiedad de la ex pareja, que estaba estacionado frente a la vivienda. Cerca de la medianoche de este martes, fue detenido en una vivienda en la intersección de las calles Rivadavia y Falucho tras una investigación del personal de la comisaría 10° de Lomas de Zamora.

Interviene en la causa, caratulada “Doble homicidio calificado”, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 Femicidios del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey.