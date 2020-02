Los Andes vuelve a Lomas para reencontrarse con el triunfo

Los Andes volverá al Eduardo Gallardón para afrontar un duro desafío ya que este sábado, desde las 17, recibirá a la UAI Urquiza, por la fecha 6 del torneo Clausura de la Primera B. El elenco de Germán Cavalieri viene de igualar ante Talleres de Remedios de Escalada como visitante y necesita revalidar el punto obtenido en Lomas de Zamora.

En ese sentido, Matías Contreras habló con Info Región y analizó la semana de entrenamientos: “Nos preparamos bien. UAI es un rival duro que sabe jugar bien y tiene en claro lo que quiere. Vamos a seguir trabajando para pelear bien arriba, que es lo que queremos”.

Como llega

El Milrayitas fue de menor a mayor desde la llegada del flamante entrenador, en esa línea, al equipo no le convierten hace 267 minutos, lo que evidencia una solidez defensiva, puntapié clave para conseguir resultados. Además el albirrojo no pierde hace tres partidos y no cayó de visitante.

“Nuestro objetivo es ir día a día y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Hay que pelear todos los días para conseguir el ascenso. Estamos haciendo las cosas bien y continuaremos por la misma línea. Creemos que podemos sacar ventaja, hay que aprovechar cada una de las ocasiones y equivocarnos lo menos posible”, explicó el marcador central.

Por otra parte, sobre el equipo que pondrá en cancha Cavalieri aún no hay confirmaciones y se sabe que el ex Palestino plantea constantes rotaciones de un encuentro a otro. Por lo pronto cuenta con la disponibilidad de los mismos once que estuvieron en Timote y Castro.

La pelea

Federico Díaz comenzó la temporada como tercer arquero y con el tiempo se adueñó de los tres palos en Los Andes, Franco Peppino disputó minutos como volante central, algo inédito en su carrera, en tanto que el esquema mutó de un 5-3-2 a un 4-4-2 pasando por momentos con línea de tres defensores.

Las constantes variantes del entrenador invitan al plantel a esforzarse y pelear por el puesto fomentando la competencia interna. Para la continuidad de la temporada no será distinto y Contreras lo sabe: “Todos los días el técnico (Germán Cavalieri) nos dice que tenemos que ganarlos el puesto y que nadie lo tiene asegurado. Esto es bueno que lo sepamos todos porque peleamos por un lugar en el entrenamiento, y esto se ve reflejado en cada partido”.