Alarma por coronavirus: No hay stock de barbijos ni de alcohol en gel en la Región

La tensión social aumenta alrededor del coronavirus tras la confirmación de los primeros dos casos en la Argentina y los casos sospechosos en la Región. Ante el aumento de la demanda de productos para prevenir enfermedades, desde el Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora advirtieron a Info Región que “no hay stock de barbijos ni de alcohol en gel”.

El titular del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, Leonardo Fernández, aseguró que las en las farmacias “no hay stock de barbijos ni de alcohol en gel”. “Las farmacias hacen su propio alcohol pero con los barbijos no pueden hacer nada. Esperemos que poco a poco vuelva la distribución porque todo esto nos tomó por sorpresa”, agregó.

En ese sentido, el titular de la entidad sostuvo que “desde que se conoció el primer brote en Italia, explotó la demanda de barbijos”. “Al ser un país con mucho vínculo, hubo un requerimiento importante y se quedaron sin stock. De igual manera, no tiene la utilidad que la gente piensa”, apuntó.

“Uno debería usar barbijos de protección en casos especiales, como la visita a alguien con los síntomas.Por eso no se entiende tanta demanda. No es para alarmar a la población. No hace falta salir con barbijos a la calle”, subrayó Fernández.

Precios “abusivos”

El titular del Colegio de Farmacéuticos de Almirante Brown, Gabriel Minetti, afirmó que la demanda de estos elementos “es muy grande” y que “ante tanto pedido, las farmacias preparan el alcohol en gel en su propio laboratorio” “Lamento, como siempre, que los precios de los barbijos sean tan abusivos. La especulación financiera por encima del bien común es algo lamentable”, añadió, en charla con este medio.

La prevención

“El lavado de manos es la base. Siempre tener las manos limpias, tratar de tener espacios aireados y protegerse de los estornudos. El uso de alcohol en gel, además, es clave”, explicó Fernández.

El Ministerio de Salud recomienda a la población al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Siempre se deben lavar las manos inmediatamente después. También, mantener una frecuente higiene de manos, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas, y luego del contacto con superficies en áreas públicas.

Ante la aparición de síntomas como fiebre, tos y malestar físico se debe concurrir al médico de manera temprana para poder ser evaluados por los profesionales quienes determinaran si se reúnen las condicione de caso sospechoso para COVID-19 y realizar el análisis la laboratorio pertinente, la aislación y el tratamiento de soporte necesario para cursar la enfermedad.

“Los controles que realizamos suman, pero el más importante es la autoreferencia. Cuando un ciudadano siente un síntoma, es preferible que consulte, por eso hacemos hincapié en lo individual”, había explicado el ministro de Salud, Ginés González García, en conferencia de prensa.

A estos consejos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sumó abstenerse de tocarse la nariz o la boca, que son vías comunes de contagio; evitar las multitudes y limitar las visitas a espacios cerrados y evitar el apretón de manos y otras formas de contacto físico.