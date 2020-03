Lomas: Ferreyra minimizó la salida de Cordera de Juntos por el Cambio

La presidenta del bloque FE-UCR por Lomas de Zamora, Sandra Ferreyra, relativizó la decisión del concejal Diego Cordera de separarse de su espacio para conformar su propio monobloque “Renovación Lomense”. “Desde el año pasado que no se sentía identificado con Juntos por el Cambio”, recordó la edil al ser consultada sobre la fractura que se confirmó en la primera sesión ordinaria del año en el Concejo Deliberante.

Cordera tras su alejamiento de Juntos por el Cambio: “No me sentía identificado” “Cordera planteó ya en diciembre, que a partir de este año iba a tener su propio bloque. Desde el año pasado que no se sentía identificado con Juntos por el Cambio, entonces me dijo que se retiraba y que prefería empezar en un partido más comunal, con un rasgo vecinalista”, explicó la concejal en diálogo con Info Región. Luego de una nueva fractura, la oposición quedó dividida en tres frentes dentro del Concejo. Por un lado, el FE-UCR que preside Ferreyra, la bancada que dirige Silvia Sierra, la cual mantuvo el nombre de Juntos por el Cambio, y en última instancia, el monobloque de Cordera.

“Cada uno tiene sus ideas, no digo que hoy por hoy me represente Juntos por el Cambio, pero soy parte de la oposición de Lomas”, aseguró la edil y sobre Cordera añadió: “Dijo que va a ser un partido vecinalista, no digo que así no pueda ser parte de la oposición, pero capaz ya no quiere ser oposición en el recinto”.

Primera sesión

Tras la primera sesión del año, Ferreyra también criticó “lo poco productivo” que fue el debate en el recinto. “Siempre volvemos al pasado, se habla de los gobiernos anteriores y siento que Lomas no progresa en eso. Estamos viendo como está la violencia en las calles y somos más violentos nosotros en el recinto”, aseveró.

En este punto, volvió a recalcar la problemática de inseguridad en el distrito y sostuvo que “si bien Axel Kicillof no está haciendo las cosas mal, Sergio Berni debería fijarse lo que está pasando en Lomas de Zamora, porque la seguridad preocupa y mucho”.

En última instancia, la concejal se refirió al proyecto que presentó la oposición sobre medidas de prevención sobre dengue y coronavirus en el distrito y afirmó que el bloque “quedó tranquilo y conforme, a la espera del informe del Ejecutivo sobre cómo accionar al respecto”.

No obstante, enfatizó que desde que “el coronavirus es una pandemia, todas las medidas que se tomen tienen que acelerarse”.