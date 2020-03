Lomas: “No es momento de poner palos en la rueda”, subrayó Bertoli

El concejal por el bloque FE-UCR de Lomas de Zamora César Bértoli sostuvo que “no es momento de poner palos en la rueda” y aseguró que su labor tiene que ser conformar “una oposición constructiva” frente a la pandemia de coronavirus.

“Son buenas las medidas tanto locales, como nacionales. Todo lo que sea precautorio para lo que la gente está viviendo, es positivo. En este momento no hay que poner palos en la rueda, solo ayudar”, subrayó el concejal en diálogo con Info Región.

En ese marco, cuestionó las críticas que surgieron por parte de la bancada de Juntos por el Cambio en un delicado contexto en materia de salud. “Nuestro bloque no tiene nada que ver con ellos, no estamos solo para quejarnos, presentamos proyectos, tenemos buen diálogo y tratamos de ayudar, porque entendemos que se está trabajando bien”, recalcó.

Y añadió: “Lo veo preocupado al Intendente (Martín Insaurralde) en la materia. Le están metiendo mano a las obras, desinfectan y se ocupan. Nosotros tenemos la obligación de ser una oposición constructiva”.

Concejo Deliberante

Si bien las sesiones del Concejo Deliberante quedaron suspendidas hasta el 31 de marzo, el edil aprovechó para evaluar la nueva fractura de la oposición y sostuvo que esperaban que el concejal Diego Cordera conformaría un monobloque, separándose de la bancada que integra junto a Sandra Ferreyra, Gabriel Mércuri y Andrea Escribano.

“Ya cuando éramos nueve propuse de entrada que teníamos que tener un cambio en la presidencia del bloque. Mércuri postulaba a Cordera, pero si él ya nos había dicho que se quería retirar, cómo lo íbamos a elegir. Siempre apoyé a Sandra Ferreyra y sostuve que había que buscar un cambio”, recordó Bértoli.

A finales del pasado año, Bértoli había conformado un monobloque de la UCR, que después dio marcha atrás cuando se decidió que Ferreyra sería quien presidiría el espacio.

Por último, el edil reiteró sus diferencias con los que integran Juntos por el Cambio. “No tengo contacto ni hablo con ninguno de ellos, tampoco con la concejal Andrada que también es radical. Estoy bien en el bloque que estoy y les aviso que no tengo patrones, ni me manda nadie, a mí me votaron los lomenses”, disparó.