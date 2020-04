Lomas: “El gobierno provincial está ausente en la entrega de suministros para los municipios”

La titular del bloque de Juntos por el Cambio de Lomas de Zamora, Silvia Sierra, advirtió “la ausencia del gobierno provincial en la entrega de suministros para los municipios” y diferenció que a nivel local “se terminó el partidismo”. También respaldó la implementación de una cuarentena barrial en zonas de Llavallol.

“Estamos viendo que el gobierno provincial está ausente en la entrega de suministros para los municipios. Las instituciones sanitarias deben responder no solo a los casos de coronavirus, sino a otras enfermedades que hoy no se están teniendo en cuenta y no las pueden llevar a cabo”, sostuvo la edil en diálogo con Info Región.

En ese marco, aseveró que desde su frente están trabajando de forma conjunta con el secretario de Salud municipal, Mariano Ortega, para abordar esas áreas. “Nos preocupa que los niños recién nacidos no reciban el calendario de vacunas. Entendemos que están preocupados, pero nos asusta que sea un disparador de más enfermedades”, desarrolló.

A pesar de cuestionar la falta de presencia de la Provincia, Sierra fue clara al destacar el trabajo realizado por la Comuna y celebró “que no se haya visto un aumento en el número de contagiados, además de que hubo una incorporación de los dormitorios de contención”. “En el municipio se terminó el partidismo, trabajamos desde lo humanitario”, enfatizó.

No obstante, anticipó que se encuentran a la espera de lo que dicte el Gobierno nacional, para presentar un proyecto que genere “una medida económica más amplia, que ayude a los monotributistas que no fueron tenidos en cuenta en las primeras decisiones”. “Hoy necesitan nuestra ayuda y son los que siempre nos ayudaron”, subrayó.

Cuarentena barrial

Sierra, por otra parte, respaldó la implementación de una cuarentena barrial en zonas de Llavallol, medida cuestionada por organizaciones sociales que denuncian “una militarización de los barrios”.

“Me parece que está perfecto porque se está cuidando a los vecinos”, remarcó la edil y evaluó que debe haber una mayor difusión para que “sepan que todos estos hechos son para el bien, para tener un orden”.

Mientras que sobre la posibilidad de extender la medida a nuevas zonas del distrito, indicó: “Hay barrios como Fiorito, o el bajo de Villa Centenario, donde debería llevarse a cabo. Es también por una cuestión de educación. Entiendo que mucha gente sale porque necesita darle de comer a su familia, pero también tiene que saber que su familia lo necesita sano”.

Género

En última instancia, la concejal opositora también destacó el trabajo realizado por las autoridades de la Secretaría de Género, Mujeres y Diversidad del distrito, con la cual mantuvo reuniones, junto a la diputada nacional Daniela Vilar. Vale recordar que desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, ha aumentado un 30 por ciento las denuncias de violencia de género.

“El Municipio está haciendo la asistencia alimentaria, pero vemos que las víctimas cuando vuelven a su casa, no cuentan con artículos de tocador ni de abrigos, así que empezamos una campaña para juntar donaciones y acompañarlas”, apuntó Sierra.