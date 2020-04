Ante Agremiados, Cacace hizo hincapié en los contratos que vencen en junio

El secretario general del gremio Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, mantuvo una reunión virtual con los capitanes de los distintos equipos de la B Metropolitana, entre los que se encuentra Talleres de Remedios de Escalada, para conocer el estado de cada club y debatir cómo será la continuidad del fútbol ante la pandemia. Ezequiel Cacace, referente del Tallarín, hizo hincapié en la preocupación por los contratos que finalizan en junio.

“Como no hay fechas para la vuelta del fútbol, plantearon que de ahora en adelante iban a trabajar en eso y sobre qué hacer en caso de no volver a jugar. Por eso, desde el gremio dijeron que iban a explicarle estas ideas a la AFA para ver cuál es su decisión”, explicó Cacace ante la consulta de Info Región.

Como capitán del club, visibilizó durante la charla “el problema de los contratos que muchos de los jugadores finalizan en junio”. “Todavía no ofrecieron una respuesta porque esto es muy reciente y no se sabe nada”, lamentó. “Entiendo que todo esto es muy complicado y tampoco hay fecha para volver a entrenar. Jugar se torna difícil, más que nada por los contratos. Si bien estamos en abril, todavía falta para que llegue junio pero hay que adelantarse a lo que vendrá”, agregó.

Cacace manifestó que el gremio (FAA) está al tanto del problema. “(Los dirigentes) Saben que se extenderá la cuarentena y que el fútbol no volverá, sumado a lo que dijeron desde el Gobierno y la AFA, que plantearon que el fútbol será lo último en reanudarse, se hace todo difícil”, sostuvo en una charla con este medio.

Por otra parte, Cacace explicó que “sólo se debatió la situación en la que esta cada club respecto al tema salarial y se comentó que la AFA ya envió los cheques del mes de abril”. “Pero no se llegó a nada”, apuntó.

“No se habló ni siquiera de los topes salariales porque no hay una base. La preocupación es que pasará posterior al 30 de junio, en caso de no volver; y sobre todo como se manejarán los contratos, si finalizarán o serán renovados automáticamente. Una vez hecho esto, se verá el tema de los pagos”, aseguró el referente de Talleres RE.

El jugador espera que el jueves, fecha en que se realizará un nuevo encuentro, haya respuesta sobre “cómo se resolverá el tema contractual, y qué pasará con el fútbol, porque de no renovarse los contratos no habría espacio laboral”. “Me imagino que en la próxima reunión van a contar cómo avanzaron al respecto”, completó.