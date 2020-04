En la Provincia, el pico de contagios será entre mayo y junio

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que la provincia de Buenos Aires viene “en una curva aplanada” de casos de coronavirus, y se espera el pico de contagios “entre mayo y junio”.

“La curva está prácticamente igual que en los últimos 15 días”, precisó el funcionario bonaerense en declaraciones a FM Futurock y dijo que en la provincia “hay un mapa de riesgo que se trabajó con los intendentes, en base al cual salieron las aperturas de alguna actividades en los municipios”. Y agregó: “Estos dos meses ganamos tiempo para hacer diagnósticos de riesgo y ver dónde se puede abrir más o menos el grifo. Cuando en Europa iniciaron la cuarentena ya medio mundo estaba contagiado, pero nosotros estamos en otra situación y lo podemos ir controlando”.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria provincial resaltó: “Si el virus empieza a circular, podemos cerrar la canilla” en aquellos distritos donde se habilitaron las salidas recreativas o algunas actividades económicas.

“La clave del éxito no es que no nos vamos a enfermar, eso es pensamiento mágico y no científico, sino que sea lo más lento posible protegiendo a los grupos vulnerables a la espera de tratamientos nuevos y vacunas”, remarcó.

Por otro lado, Gollan aseguró que se necesitan médicos extranjeros “porque aún existe un déficit de 400 o 500” de esos profesionales “para cuando venga el pico alto, lo que dependerá de cuando abramos las puertas de circulación”. “Yo quiero tener la seguridad de que cuando una persona esté internada en cualquier lugar del Conurbano tenga un médico al lado que lo pueda cuidar”, concluyó.