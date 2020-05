El efecto de la cuarentena en Lomas Athletic: “No sé si entrenar vale la pena”

El plantel de Lomas Athletic se mantiene a la espera de novedades respecto al torneo 2020. El equipo continúa entrenando de forma individual con la mente puesta en “recuperar las fechas perdidas”, aun sabiendo que será complicado ajustar los tiempos. El impacto negativo en el ánimo del plantel.

Matías Ruilopez aseguró que todavía no sabe “nada” sobre cuándo o la forma en que se desarrollará el campeonato. Explicó que dentro del plantel “no se habla mucho” de ese tema. “Estamos entrenando pero no sé si lo que estoy haciendo vale la pena, hay días en los cuales no tenas ganas de nada y el comienzo del torneo cada vez se dilata más”, admitió.

Sobre las alternativas para jugar, Ruilopez evaluó, en diálogo con Info Región, que si él “supiera una fecha sobre la vuelta a la actividad, se podría especular un poco más”. “Lo que llevamos perdido creo que podría recuperarse jugando sin ningún párate o alguna fecha que ya estaba programada para no jugar. Otra posibilidad es que se extienda el torneo hasta diciembre, ya que generalmente terminamos en noviembre”, planteó.

Además, advirtió sobre las dificultades de jugar entre semanas en caso de ajustar el calendario, ya que “depende de cada uno de los jugadores, porque hay algunos que trabajan muchas horas y jugar dos veces por semana, miércoles y domingos, resulta un poco complicado”. “De concretarse eso habría que re programar también en todas las categorías del hockey, no solamente en los planteles superiores”, consideró.

Por último, hizo un llamado de atención a las autoridades del hockey para que se realice una pretemporada ante una hipotética reanudación. “No se puede arrancar inmediatamente, hay gente como yo que no corre nada y es complicado volver en estas condiciones, por eso estas cuestiones deben ser tomadas en cuenta”, consideró.