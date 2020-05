Montelli, su experiencia europea y la cuarentena en zona de riesgo

Santiago Montelli es un jugador surgido de Lomas Athletic, tuvo su momento en el seleccionado albiceleste y ahora exportó sus goles al Taburiente de Islas Canarias, lugar en el cual recibió a la cuarentena provocada por el coronavirus. El delantero, tras el detenimiento de la temporada, eligió rescindir contrato con la institución que lo albergó el último año y se mudó a Santander, ciudad en la que cumple el aislamiento con amigos.

En sintonía, en diálogo con Info Región, explicó: “Trato de pasarla, no hay mucho para hacer más que aguantar. En lo deportivo la Liga oficialmente no está suspendida pero extra oficialmente ya sabemos que no va a continuar. Estoy esperando a ver si la próxima temporada se retoma el hockey en Europa”.

Por otra parte, frente a una larga carrera que muchas veces lo llevó al exterior, relativizó la distancia que lo separa de sus más cercanos: “Estoy acostumbrado a estar lejos y en ese aspecto no me afecta, lo que sí es complicado es la no posibilidad de volver al país, más allá de las intenciones de cada uno de regresar o no, que tu propio país no te abra las puertas es un poco decepcionante. En este caso no tengo necesidad de volver, pero espero que se resuelva todo cuanto antes”.

Actualidad y cuarentena

En las primeras semanas Montelli recibió el anuncio de la cuarentena en España en Islas Canarias, lugar en el que desarrolló su profesión a lo largo de la última temporada. La suspensión del torneo, sumado a la quiebra del contrato que lo unía al club, lo invitó a trasladarse a un lugar más céntrico para compartir la cuarentena con otro ex Lomas como Alejo Bonanni.

“El aislamiento me agarró en Canarias, es un lugar muy tranquilo que tenía pocos infectados. Al estar lejos de la península los números no crecieron y la gente se cansa un poco del encierro que no tiene tanto sentido. Ahora estoy en Santander y la presión del Estado se ve más ya que estamos muy cerca de Madrid, que es uno de los principales focos de contagio”, comentó el ex atacante del Tricolor.

Por otra parte, sobre las causas de su traslado, indicó: “Alejo (Bonanni) estaba en Santander y aproveché para acercarme y al menos tomar unos mates juntos, es para sentirte al menos lejos pero en casa. Tengo conocidos en la zona así que aproveché para trasladarme y quedarme”.

En paralelo, Montelli analizó la situación económica, aseguró que por el momento está “sin techo” y desarrolló las posibilidades que entregó el club una vez iniciado el proceso fuerte de la pandemia. “Elegí quedar libre para no depender de nadie, ahora se termina la Liga y muchos quedan sin ese ingreso, ni tampoco el hospedaje, sabiendo que la vuelta es casi imposible, por ende se viene la parte más crítica”, contó.

A la espera

Con un año calendario comenzado, el delantero optó previamente por quedarse en Europa y recién pensar en una vuelta para fin de año. Asimismo, fue crítico con las medidas del Gobierno que limitan los cupos para los retornos al suelo albiceleste.

“Mi idea no es volver, me armo el año para retornar en diciembre y así ver a la familia y compartir las Fiestas. No obstante, no poder regresar ahora es un poco complicado, me resulta incomprensible que el país nos cierre la puerta. La verdad que no intenté hablar con el Consulado porque no soy muy partidario de esas cosas y realmente no quisiera ocupar una plaza de alguien que verdaderamente necesite regresar”, culminó Montelli, en contacto con este medio.