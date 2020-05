Alarma por el armado de ferias en Lomas de Zamora

Pese a que desde los distintos municipios de la Región se siguen desplegando operativos policiales para controlar el cumplimiento de la cuarentena, las denuncias de los vecinos continúan. De hecho, las imágenes de la feria en Villa Olimpo este fin de semana enciende la alarma: cientos de personas se acercaron a comprar. El Municipio de Lomas de Zamora la desalojó, pero los feriantes insisten y todos los fines de semana, vuelven a concentrarse.

“La cuarentena la respeta el que quiere”, sostuvo un vecino, en diálogo con Info Región. El pasado fin de semana, y de cara a lo que sería el anuncio de la prórroga de la cuarentena hasta el 24 de mayo, varios centros comerciales se vieron colmados de gente. Sin embargo, el hombre advierte que no es fue este fin de semana sino que “siempre está lleno de gente”, tanto en Olimpo, como en Ingeniero Budge, Villa Albertina y Villa Amelia.

Además indicó que realizaron las denuncias pertinentes pero no cambió mucho la situación.”Las denuncias no tienen mucho valor. Y no sé si porque la Policía no puede atender a todas o porque no importa la zona en la que vivimos”. “Los números de denuncia siempre están ocupados. El 911 sólo atiende y deriva pero es mas de lo mismo”, apuntó.

Respecto a la feria, un tema que encendió el alerta por la cantidad de gente que se concentró en un mismo espacio, el Municipio de Lomas de Zamora aclaró que todos los domingos, los feriantes arman los puestos, pese a que minutos más tarde los deben desarmar por orden de las autoridades. Incluso, advirtieron que cambiaron el día, como estrategia para sortear los controles.

Imágenes de la feria

“El fin de semana pasado la armaron el sábado, se llenó de gente, fuimos y la levantamos. Se está todo el tiempo en todos lados tratando de controlar la cantidad de gente que hay en la calle”, señalaron fuentes oficiales consultadas por este medio.

Las autoridades apelan a la “responsabilidad” de los vecinos y a que estos no salgan si no es “imprescindible”. Además, desmintieron la falta de controles y precisaron que hay 24 operativos policiales distribuidos en todo el distrito. “Es imposible estar en todos lados al mismo tiempo, pidiéndoles documentos y preguntándoles que están haciendo en la calle”, explicaron.