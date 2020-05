“Los acreedores tienen cómo molestar en la economía interna”, advirtió Fernández

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que “el deseo” del Gobierno es “no entrar en default, pero advirtió que Argentina “está dispuesta a pagar lo que está en condiciones de pagar” y señaló que “los acreedores tienen cómo molestar en la economía interna”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el jefe de Estado destacó que se está “trabajando muy bien” con el Fondo Monetario internacional (FMI), elogió a la conducción del organismo “técnica y razonable, no dogmática, que lee con sentido común la economía” y dijo que el mensaje es que Argentina “quiere negociar” y “se equivocan los que piensan que no queremos pagar”.

El Gobierno bonaerense extendió el plazo de canje de deuda hasta el 26 de mayo Estimó, además, que por la pandemia de coronavirus habrá una caída de entre cinco y seis puntos” en el PBI durante este año, pero aclaró que “se podrá recuperar la actividad si se privilegia la producción en vez de la especulación”. Contención Sobre la contención del coronavirus, Fernández afirmó que a los países que “abrieron” la economía “no les fue bien” y aseguró que Argentina y el mundo atraviesan una situación excepcional. “Admiro a sociedades como la sueca, pero digo que no tuvo los resultados de los países que hicieron una cuarentena más estricta. A los que salgan a la calle a trabajar, les digo que el mundo es otro. Todo ha cambiado”, remarcó el jefe de Estado.

Flexibilización

Además, el mandatario estimó que para que la flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio funcione “tiene que haber una responsabilidad de la gente” para que esas medidas de apertura no se retrotraigan.

Sobre los empresarios, señaló que “hay un empresariado consciente e infinitamente solidario” que, por ejemplo, ha hecho donaciones anónimas para construir hospitales.

En cambio, añadió, hay otros que “dicen cosas que no ayudan” y “la gente se da cuenta”, en particular cuando se refieren a que hay que “pagar la deuda” de cualquier forma y dejó claro que no es partidario de “generalizar”.