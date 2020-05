“No era una discusión para este contexto”, sostuvo Flores Barrios tras el alejamiento de Montero

La concejal por el Frente de Todos de Lanús Jesica Flores Barrios sostuvo que la discusión que se generó en torno a la salida del bloque del PJ de Héctor Montero “no era para este momento”, porque el eje es la pandemia y confirmó que tanto ella, como Karina Nazabal, continuarán el trabajo en el recinto como unibloques. Además, celebró el primer encuentro del Comité de Géneros a nivel local.

“Desde lo personal quiero resaltar que Montero fue un gran compañero y siempre fue muy generoso en el tiempo que compartimos, no tengo más que palabras de agradecimiento. En cuanto a lo político, tenemos una diferencia porque él plantea que el Frente de Todos no lo representa y para el resto de nosotros si, somos parte de una organización nacional y somos las voces de muchos compañeros”, afirmó la edil en diálogo con Info Región.

En esa misma línea, añadió: “Me resultó doloroso porque no era una discusión para dar ahora, en este contexto de pandemia donde los ciudadanos necesitan otra cosa de nosotros. Me parece que no eran las formas y lamento como se dio todo y lo que se dijo, pero el tiene 15 años en el Concejo y sabrá lo que hace. Lo respeto mucho y siempre le voy a estar agradecida”.

Tras la fractura del espacio, el Frente de Todos tendrá seis bancadas en el Cuerpo. Los que se mantienen como estaban, Unidad Ciudadana, Lanús Para Lanús y Frente Renovador y los nuevos unibloques, el que integrará Flores Barrios, Kolina PJ, el que armó Montero, Concertación Peronista y Nazabal se quedará con el bloque PJ.

Comité de Géneros

Este lunes se llevó a cabo el primer encuentro del Comité de Géneros, del que fueron parte la secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Noelia Quindimil, y ediles y consejeras del oficialismo y la oposición. Al respecto, la concejal explicó que “el objetivo es obtener y compartir información y armar redes de trabajo, porque en la pandemia la violencia de género aumenta a diario”.

“Lamentablemente se ven más casos de violencia, en Lanús aumentaron un 40 por ciento las denuncias y en este contexto necesitábamos ocupar un rol más presente y sentarnos con el Ejecutivo que es el que tiene la información municipal para brindarnos y así poder avanzar con el trabajo desde nuestros espacios”, remarcó.

💜🙍‍♀️ ¡CONFORMACIÓN DE LA MESA LOCAL DE GÉNERO!



Ayer la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Noelia Quindimil, convocó a las concejalas del distrito para conformar la mesa local de género con el objetivo de trabajar en la promoción, prevención y protección de personas. pic.twitter.com/ScxACSwlm9 — Concejo Deliberante (@hcdlanus) May 12, 2020

Asimismo, sostuvo que “es vital poder contar con distintas herramientas, para articular el trabajo con la policía y los hogares de contención y así ayudar a quienes sufren este tipo de violencia”.

“Es necesario juntar la información municipal con la que contamos nosotros de Nación y Provincia y cuando alguien se comunique al 144 o a cualquiera de los números que dispuso el Ministerio Nacional de las Mujeres, poder ofrecer una asistencia más directa porque muchas veces lo que está en juego es la vida”, enfatizó la concejal.

Oposición

Por último, se refirió al trabajo con el Ejecutivo durante la pandemia y reconoció que “la grieta va a existir siempre”, pero hizo hincapié en que “la oposición no puede decir que todo está mal, porque sino no sería constructivo”.

“Cuando nosotros vemos que algo se hace mal, lo marcamos y vamos a proponer una idea para mejorar eso. No es que vemos una falla y esperamos a que las cosas salgan mal para señalarlas, y más hoy en día que lo que está en juego es la salud de los vecinos y eso está antes que las discusiones políticas. Cuando veamos una mentira, como fue el caso del discurso de apertura en el que el intendente, Néstor Grindetti, habló de la seguridad o del 75 por ciento de calles arregladas, eso lo vamos a marcar, pero hoy no vamos a salir a criticar la gestión porque el foco está puesto en la salud”, concluyó Flores Barrios.