Gagliardo: “El ascenso es de los más perjudicados”

Maximiliano Gagliardo, actual arquero de Arsenal de Sarandí pero un hombre identificado por su fuerte pasado en Los Andes, opinó respecto a la realidad que atraviesan los futbolistas con el parate de la actividad: “La pandemia nos daño a todos”.

“Es un momento complicado para todos, los futbolistas no somos la excepción. La pandemia nos dañó a todos, sabemos que se vencen contratos y se está buscando la manera de que la menor cantidad de jugadores posible se queden sin trabajo. Lo bueno es que Agremiados y AFA llegaron a un acuerdo y tienen diálogo constante”, evaluó, en contacto con Info Región.

En paralelo, el golero reconoció las diferencias entre el ascenso y los clubes de la máxima categoría del fútbol argentino: “A muchos de los chicos de Primera también los golpea, pero la realidad es que en esta categoría tienen otros sustentos para palear esta problemática. Los clubes pueden sostenerse un poco mejor aunque no haya torneo. El ascenso seguramente es el más perjudicado”.

Negociaciones

Agremiados fue protagonista en los últimos meses con el afán de defender una problemática que se aproxima que es la finalización de los contratos de muchos jugadores que tenían vínculo hasta junio. En un ida y vuelta con AFA se llegó a conseguir la chance de una salvedad para extender las uniones hasta fin del 2020.

En sintonía, Gagliardo explicó: “Con la pelota parada es muy difícil sacar grandes cosas de las negociaciones. El contrato por seis meses nos da una tranquilidad, los clubes que están peleando algo o haciendo una buena campaña van a querer sostenerse”.

Además, quien brindó hace pocos días una charla para los juveniles de Los Andes, indicó que aún tiene amigos en el club y que mantiene contacto fluido: “Tengo compañeros y amigos en el ascenso, en Los Andes están Diego (Galeano) y Ale (Noriega), es un momento en el que hay que ayudarnos entre todos. Me tocó hablar con jugadores de distintas categorías para ver como están y siempre tratando de colaborar”.

“Siempre que me necesiten voy a ser un agradecido. Desde donde me toca trato de ayudar, en este caso fue mucho mejor aún porque me tocó aportar desde el lado de los chicos y de ese lado también estaba mi hijo. Me pone muy contento”, afirmó sobre su relación con la institución de Lomas de Zamora.

Descanso obligado

Con el avance del coronavirus todo el fútbol argentino frenó sus actividades y aún se desconoce su regreso formal. Los jugadores debieron adaptarse a las circunstancias y continuar con los trabajos a distancia y reducidos.

“Nunca estuvimos tanto tiempo sin una cancha o tocar una pelota, y si sucedía al menos tenías la posibilidad de salir a correr. Ahora si no contas con espacio en tu casa no tenes muchas opciones”, comentó el ex Milrayitas.

Asimismo, pese a la incertidumbre, valoró una pronta vuelta: “Soy optimista, creo que volverá el fútbol este año. Probablemente haya que esperar y regrese más cerca de septiembre, pero confiamos en que se reanude”.