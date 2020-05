Silva celebró el aporte de la FIVB: “Es una medida espectacular”

El organismo internacional lanzó un fondo de ayuda para los jugadores y jugadoras de Vóley. En ese sentido, el ex entrenador de Lomas señaló que en pandemia "el deporte es lo más perjudicado".

La Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) lanzó un fondo de ayuda para brindar apoyo económico a los deportistas que se vieron afectados económicamente por la pandemia.

“Me parece espectacular la medida y ya se habrán anotado la mayoría de los jugadores y jugadoras. Más allá de todos los rubros, el deporte es lo más perjudicado porque es lo último que se habilitará. En esta situación (la pandemia) se arma una cadena donde los socios no alcanzan a pagar las cuotas sociales y eso repercute después en los profesores”, señaló Marcelo Silva, ex Lomas Vóley, en contacto con Info Región.

En su caso particular el ex director técnico de Ateneo Mariano Moreno en la Liga Argentina, puntualizó que “continúa la deuda económica con el club”. “Hace una semana atrás pagaron el quinto mes de los ocho que deben y no se sabe cómo puede seguir esto. Hablamos con autoridades y es lo de siempre, la intención está pero van a su ritmo. Hoy lo nuestro pasó a un segundo plano y terminarán de pagarnos a lo último”, cuestionó.

El plantel

Mientras tanto, el seleccionado argentino de vóley femenino continúa con los trabajos de preparación, luego de que se cancelaran los Juegos Olímpicos de Tokio. “Todos los días, tanto con el nivel juvenil como superior realizamos ejercicios de caídas, rolidos, cuestiones que les cuestan a las chicas ya que después de estar un tiempo sin hacer eso, después no salen. Algunas armaron un kit de gimnasia mientras que otras usan lo que tienen a mano como bastones”, explicó el ayudante de Hernán Ferraro.

“Tenemos muchas ganas de volver al gimnasio y vernos las caras. Por eso mismo tratamos de contactarnos todos los días de forma virtual; este párate afecta al plantel. Veníamos de un año de no parar y ahora de repente lo tuvimos que hacer, nunca estuvimos tanto tiempo de esta manera”, concluyó Silva, en contacto con este medio.