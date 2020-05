“Aguardamos un acuerdo para que nadie salga perjudicado”, indicó Fattori

El plantel de Temperley aguarda llegar a un acuerdo con el club respecto a la renovación de los contratos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Agremiados negociaron la extensión hasta inicios del 2021 pero no de manera automática, por lo que cada jugador deberá charlar con la institución sobre su situación. “Aguardamos un acuerdo para que nadie salga perjudicado”, subrayó el mediocampista Federico Fattori.

“La extensión del contrato si se hace o no, depende de ambas partes y si una no quiere no se hará. Seguramente seguirán saliendo resoluciones pero nosotros aguardamos nuevas noticias que sean beneficiosas para todos, estamos charlando con el club”, explicó Fattori en diálogo con Info Región.

En paralelo, destacó la buena relación que existe entre los dirigentes y el plantel y la solidaridad entre los jugadores. “Tratamos de estar en contacto permanente para buscar una solución y llegar a un acuerdo en la que nadie salga perjudicado, además nos estamos dando una mano entre todos porque, en estos momentos, resulta algo muy necesario”, enfatizó.

“Estamos complicados, por la situación sanitaria, no estamos al día con los sueldos y además los clubes no tienen dinero. Ya veníamos con alguna deuda atrasada y ahora con esto se hace todo más difícil”, admitió.

La vuelta

En el Celeste también están a la espera de que haya una resolución para volver a jugar, aunque se estima que volverán a la actividad solo los que clasificaron al Reducido y el equipo se ve beneficiado por esa medida. Mientras tanto cada uno de los jugadores continúa entrenando en su casa.

“Estamos todos en igualdad de condiciones porque se encuentran todos los jugadores de la misma manera. Al plantel lo veo con muchísimas ganas de que se pueda jugar un Reducido para el ascenso, algo por lo que venimos esperando hace mucho tiempo. Vamos a necesitar un tiempo de adaptación para estar preparados de la mejor manera”, aseguró.

Por eso estimó que “no habrá una temporada excesiva” por el poco tiempo para disputar la competencia. “Estamos adaptados a entrenar todos los días, creo que nos adaptaremos rápidamente”, confió, en charla con este medio.