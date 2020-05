Vega celebró el acuerdo AFA-Agremiados y aseguró: “Pensamos en volver lo antes posible”

El volante de Temperley Alexis Vega celebró el acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados que permite extender los contratos por seis meses. También se refirió al eventual retorno a la actividad en los próximos meses: “Pensamos en volver lo antes posible”.

“Los contratos estaban estimados que podían durar un año y que ahora sean por seis meses da la posibilidad tanto al jugador como al club de extender el vínculo hasta diciembre. De otra manera, se le hará muy difíciles a las instituciones contratar por un año sin saber cuándo arrancar nuevamente”, evaluó Vega en diálogo con Info Región.

Como los clubes no están obligados a extender los contratos que finalizan el 30 de junio, ambas partes deberán llegar a un acuerdo. Frente a eso Vega planteó que “cada jugador está intentando arreglar con su club correspondiente y como equipo uno tiene que intentar que nadie quede afuera, ya que esta la posibilidad de que algunos renueven y otros no”. Por ello instó a “fortalecerse como grupo y que todos tengan trabajo”.

En el mismo panorama destacó la buena relación entre el plantel y los dirigentes ya que “están en contacto permanente”. “Estamos hablando con el club y arreglando un plan de pagos de lo que resta del contrato hasta el 30 de junio y una solución para los seis meses que vienen. Todavía no se llegó a un acuerdo, se esta tratando de llegar a eso”, contó.

Sobre si piensa que se verán afectados los sueldos tras la negociación, el jugador del Celeste evaluó que “todo depende de si arranca o no el fútbol”. “No sé si reducirán, los que están peleando arriba querrán ir por el ascenso y no creo que los jugadores quieran bajarse el sueldo luchando por algo tan importante. Si no arranca la competencia, habrá una charla con los clubes y se llegaría un sueldo mínimo para que se les haga más fácil a todos”, analizó.

Desde lo futbolístico el volante contó que “será complicado volver” y vaticinó que “primero habrá entrenamientos con poco jugadores”, mientras que los partidos se desarrollarán “lo más parecido a los amistosos donde al principio no salen bien las cosas y cada uno se irá acomodando con el correr de los partidos”. “Pensamos en volver lo antes posible”, subrayó.

“El que por ahí hizo mejor las cosas en cuarentena, le costara menos (adaptarse) que al que se dejó estar un poco. Como grupos somos fuerte y creo que nos costara como a todos, intentaremos que sea lo menos posible porque eso es lo que hará diferencia en las fechas”, completó.