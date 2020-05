“Ningún jugador se quedará sin ingresos”, celebró Crivelli

El arquero y capitán de Temperley, Federico Crivelli, celebró el acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) de esta semana que brinda la posibilidad de extender los contratos por seis meses.

“Esta medida no obliga a nadie a hacer una prórroga de contratos, sino que le da la posibilidad a los clubes para que no establezcan vínculos por un año sino que por seis meses. Cada institución lo tomará muy personal por lo que se juega, ya que hay torneos que siguen, como el nuestro (Reducido)”, explicó Crivelli, en diálogo con Info Región.

El acuerdo, que tuvo lugar esta semana, no significa que los contratos serán renovados automáticamente ya que ambas partes (dirigentes y futbolistas) deberán acordar en caso de extender el vínculo.

“Está dentro de las reglas de los jugadores que puedan cobrar menos pero el tema no pasa por eso, sino que hay un ingreso y ningún jugador se quedará sin nada por seis meses. La estaban pasando mal y peor sería quedarse sin trabajo”, aclaró.

Asimismo, pidió “tomar todo con pinzas y esperar un poco más”. “Me plantearon que esta es la primer medida que se tomó y que hay que esperar, porque podría haber otras resoluciones. Esta bueno que se dé está posibilidad porque nos sirve. Si hay algún club que quiere cooperar con esta solidaridad de los contratos, puede ayudar a muchos jugadores para que tengan un ingreso en seis meses”, subrayó.

“Lucho para que los jugadores no se queden sin trabajo. Si a un club como nosotros nos toca jugar un reducido seremos beneficiados porque seguramente tenga la posibilidad de contratarnos. Mientras que los clubes que no tienen que jugar por nada, los jugadores tendrán que bancársela hasta diciembre sin ingresos porque no hay una medida global en el sentido de que no dependa de un torneo o un reducido”,evaluó.

La vuelta

Teniendo en cuenta que Temperley quedó dentro del Reducido, el plantel se mantiene a la espera de saber cuándo volverán a las canchas oficiales. Mientras tanto, cada uno de los integrantes continúa con los entrenamientos en sus casas.

“Nos costará volver pero ya se está hablando de que vamos a tener un mes de preparación, para que ningún jugador sufra, tenga lesiones y todos los equipos tengan el nivel de base física. Algunos no tienen la posibilidad de entrenar de la misma manera y eso hace que haya diferencia en caso de que el torneo arranque ni bien termine la cuarentena, aunque no creo que pase eso”, aseguró

FFinalmente, indicó: “El jugador que este mejor física y psicológicamente llevará alguna ventaja, aunque todos estén en la misma situación y hace meses que no entrenan”.