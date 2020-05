Lanús: Un funcionario dio positivo de Covid-19

“¡Hola a todos! Escribo este mensaje para llevar tranquilidad a mi familia, amigos y compañeros de trabajo. Como muchos saben, desde hace aproximadamente una semana estoy aislado en mi casa porque estuve en contacto con una trabajadora de nuestra área de Educación, Empleo y Deportes a la que diagnosticaron positivo de coronavirus. En los últimos días empecé a tener algunos síntomas compatibles con la enfermedad, y el equipo de Salud del municipio me realizó un hisopado, siguiendo el protocolo sanitario, y hoy me confirmaron el diagnóstico. Yo también tengo coronavirus. Me encuentro muy bien y cumpliendo con todo lo que indica el protocolo”, anunció el funcionario en un mensaje difundido por sus redes sociales.