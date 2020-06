Lanús: Realizan una colecta de frazadas y útiles escolares

Se acerca el invierno y las organizaciones sociales llevan a cabo distintas iniciativas para ayudar a quienes menos tienen. Es el caso del Club Popular El Dari de Lanús, desde donde lanzaron una colecta de frazadas y también de útiles escolares para que “no les falte nada a los pibes y las pibas, en este momento de desigualdad que profundiza la pandemia”, comentó Malena, una de las voluntarias.

Según relató a Info Región, las familias que frecuentan el club manifestaron la necesidad de abrigo y de útiles escolares para aquellos niños que continúan con sus aprendizajes a la distancia. En ese marco y ante “un Municipio que no se está haciendo cargo” fue lanzada la colecta solidaria. “Entendemos que la cuarentena y toda esta situación en general no es igual para todos, si no que al contrario, deja en evidencia las desigualdades sociales, culturales y económicas que hay en nuestra sociedad”, subrayó.

Malena planteó que “la idea es poder juntar todo el abrigo y las frazadas que se puedan, como así también útiles escolares para armar kits y poder entregarlos”. “Entendemos que es el Estado el que se tiene que hacer cargo de estas situaciones, pero también entendemos que hay una necesidad concreta de que los pibes y pibas tienen y frío y no tienen útiles escolares”, apuntó.

El “Club Popular el Dari” es un espacio de niñez del Frente Popular Darío Santillán que acompaña a decenas de niños y niñas en barrios populares a través de talleres semanales de juego, arte, comunicación y apoyo escolar, entre otros. En la actualidad son cuatro los clubes de la organización y se encuentran en Lanús y Lomas de Zamora.

Pese al aislamiento, desde el club mantienen los vínculos y los lazos con la comunidad de “los sectores populares que son los que peor la pasan”. “La cuarentena dejó en evidencia las grandes desigualdades que genera el sistema, la colecta es justamente para que no les falte nada a los pibes y las pibas, en este momento de desigualdad que profundiza la pandemia”, remarcó Malena.

Para quienes puedan y quieran colaborar pueden hacerlo contactandose al: 11-32423091 (Elsa) o a través de las redes sociales del club.