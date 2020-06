Lanús: De Gennaro pidió “duplicar la oferta de comida” por la creación de ollas populares

El dirigente social lo sostuvo de cara a la reunión del comité de cris prevista para el martes. “La pandemia y el hambre no admiten grietas”, subrayó.

El dirigente social de Lanús Víctor De Gennaro celebró la convocatoria del Ejecutivo local que encabeza el intendente Néstor Grindetti a una nueva reunión del comité de crisis y aseguró que allí se buscará que se determinen cuáles son las políticas para combatir el hambre y que las mismas se hagan públicas. Además, pidió que se duplique la oferta de comida en el distrito ya que en los últimos dos meses se crearon más de 100 ollas populares.

“Necesitamos un plan específico para duplicar la oferta de comida en Lanús, que garantice lo mínimo para sostener la cuarentena que hasta hoy es la única medicina para enfrentar la pandemia y a la par de eso garantizar todos los servicios de salud que hoy enfrentan una crisis”, enfatizó el dirigente del Movimiento Lanús Libre de Hambre en diálogo con Info Región.

En esa línea, sostuvo que “se tiene que garantizar la calidad de la cuarentena” y que eso está vinculado “con resolver el tema de la salud pero también la problemática del hambre”. “En los últimos dos meses surgieron más de un centenar de ollas populares, que se suman a los comedores y merenderos que ya existían”, precisó.

Comité de crisis

Por otro lado, De Gennaro valoró la convocatoria para ser parte de la reunión del comité de crisis local, cuestión que desde las organizaciones sociales reclamaron en el último tiempo. “Nos parecía que era una cuestión equivocada que no se nos convoque al comité de crisis, en el que planteamos muchas propuestas pero que durante un mes no hubo más reuniones y no tuvimos contestación. Por suerte, el ejecutivo a través de la secretaria de Desarrollo Humano, Noelia Quindimil, nos convocó a este nuevo encuentro”, destacó.

Asimismo, adelantó que van a ir a la reunión de este martes “en busca de respuestas concretas” y que aspiran a que “sea un punto de inflexión para poder trabajar en conjunto todos los sectores” ya que “la pandemia y el hambre no admiten grietas”.

“En Lanús hay 250 mil personas debajo de la línea de pobreza y de esas, 80 mil viven en la indigencia. Por eso saludamos esta convocatoria y no tengo duda de que iremos con propuestas claras y contundentes para que se determinen cuáles son las políticas para combatir el hambre y que las mismas se hagan públicas a la comunidad”, añadió.

Aportes nacionales y provinciales

Para finalizar, subrayó que “en estos momentos el municipio está recibiendo de Nación y Provincia millones de pesos, contando la Asignación Universal por Hijo, la tarjeta Alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia y distintos fondos para artículos de limpieza y alimentos para los comedores y ollas” y consideró que “el aporte es adecuado, pero todavía falta para cubrir la demanda de comida”.

“Los aportes que recibe el municipio exceden el presupuesto mensual y no se sabe que es lo que está aportando el ejecutivo local más allá de que hay una ley de emergencia que habilita esos gastos. También es de público conocimiento que hubo un aumento del 30 por ciento en las tasas para las grandes empresas y creemos que ese ingreso debería estar al servicio de esta causa. Sostenemos que todos los recursos deberían ser públicamente conocidos, porque hay que demostrar que es transparente”, concluyó De Gennaro.