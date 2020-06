El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó esta mañana que son 362 los casos confirmados de coronavirus en Lomas de Zamora, entre los que cuentan los fallecidos y recuperados (en ambos, hay una diferencia con los datos que manejan las autoridades locales).

En las últimas horas se sumaron 26 casos de coronavirus en Lomas de Zamora, según informa el Mapa de Situación de la cartera que dirige Daniel Gollán. Entre esos casos, contabiliza siete muertes y 45 vecinos recuperados. Además, informa que son 3.381 los testeos realizados.

El Municipio, en tanto, informa que son ocho los muertos en el distrito, 46 las altas y 3.390 los testeos realizados. Además, señala que hay 359 casos sospechosos. Ayer, informaron que eran 338 los positivos, 46 altas y 2.693 negativos”.

El Gobierno habilitó actividades y servicios en Lomas de Zamora. El anexo detalla que se exceptúa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a los siguientes servicios y actividades: Arquitectos y Agrimensores; Contadores, Abogados, Escribanos, Martilleros; Fonoaudiólogos; Kinesiólogos; Nutricionistas; Podólogos; Gestores.

También se habilita el funcionamiento de Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos; Mantenimiento domiciliario; Locales Gastronómicos: Restaurantes, Bares y Heladerías (bajo modalidad Take Away o retiro en puerta del local); Pinturerías, venta de materiales eléctricos, venta de productos de madera venta de aberturas, ventas de cerámicas y/o sanitarios, casas de repuestos para el automotor y viveros (bajo modalidad de take away o retiro en puerta del local).

El Ministerio de Salud informó que en las últimas horas fallecieron 10 personas por coronavirus en el país. El total de infectados es de 21.037; de los cuales, 980 (4,7%) son importados, 8.883 (42,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 7.770 (36,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.