Vecinos reclaman por la inseguridad en Ingeniero Budge

Vecinos de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, realizaron una manifestación en reclamo de mayor seguridad en las calles del barrio y no descartan realizar una nueva protesta. Denuncian una ola de robos y advierten: “Si no morimos de coronavirus, será por los delincuentes”. Según pudo saber Info Región, hubo una reunión entre autoridades policiales y vecinos, donde la fuerza de seguridad se comprometió a reforzar los patrullajes en la zona.

Irma, una de los vecinas, contó a este medio contó que “cada vez” que salen a comprar “las cosas básicas en los comercios de cercanía”, sufren hechos de inseguridad. “Nos roban a cualquier hora, sobre todo a la mañana”, comentó.

“Cuando las pocas personas que deben ir a trabajar esperan el colectivo en la intersección de Montiel y Recondo, pasan en motos o a pie y roban. Nos pegan y arrastran por nada. La gente ya no hace la denuncia porque es perder tiempo y desgastante, ya que te dicen que no hay patrullero y ya ni te toman la denuncia”, explicó.

En ese marco, planteó que el miedo no desaparece porque los robos ocurren incluso si no sale. “Si tu casa está al borde de la vereda, también entran. La semana pasada, en Montiel y Canadá, entraron a una casa hasta el fondo, rompieron el candado y sacaron la moto. Además, le roban a los comerciantes cuando salen de los negocios”, detalló la mujer

Realizaron el pasado lunes una protesta y no descartan realizar otra. Aseguran que no reciben respuestas de las autoridades locales. Sin embargo, según pudo saber este medio, se realizó una reunión en el Centro de Prevención Urbana con vecinos de la zona, funcionarios provinciales y la cúpula policial. El compromiso de la Policía fue, en ese encuentro, que se reforzaría la seguridad en la zona.

En ese sentido, fuentes confiaron a este medio que los vecinos se volverán a juntar en los próximos días con la Secretaría de Seguridad y, para esta oportunidad, harán participar a la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.

“A pesar del riesgo de la pandemia nos vamos a juntar, porque es lo mismo. Nos cuidamos de algo que no se ve pero no nos cuidan de que nos quiten lo poco que tenemos”, lamentó la mujer, con una voz cargada de impotencia por la situación que debe afrontar ella, su familia y los vecinos. “Si no morimos de coronavirus, nos morimos por los delincuentes. Esto está cada vez peor”, concluyó.