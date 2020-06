“Lo que nos da fuerza para tomar decisiones son las vidas que se salvaron”, aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la inauguración de un centro de salud en Lanús. En la provincia de Buenos Aires fallecieron 474 personas por coronavirus, según el reporte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Sobre las críticas que realizan algunos sectores al aislamiento social, preventivo y obligatorio, Kicillof consideró que “otros países que no tuvieron la valentía, la decisión y la capacidad de llevar adelante una cuarentena como la que se llevó adelante aquí, con esfuerzo y sufrimiento, hoy tienen otra angustia que tiene que ver con decenas de muertos”. “No estamos hablando de suposiciones sino de una realidad que afectó a todos los países del mundo donde el coronavirus avanzó, infectó y mató a miles”, subrayó el gobernador.

Asimismo sostuvo que en la Argentina se registran más de mil fallecidos cuando en países vecinos los casos ascienden a decenas de miles y añadió: “parece que esto, a los que se dedican a criticar lo que se hizo, no les importa”. “Escuché a alguien decir que si hubiera más muertos en Argentina, sería más fácil tomar una decisión. Me alarma, porque lo que nos da fuerza para tomar decisiones más o menos drásticas no son los muertos que tenemos que contar, sino las vidas que se salvaron”, enfatizó Kicillof.

Luego, planteó que no dudará a la hora de “tomar decisiones para cuidar la vida de las personas donde están creciendo los contagios”; y agregó: “En cuarentena no estuvimos tuiteando, sino llenando a la provincia de camas de terapia intensiva”.

Kicillof advirtió que no es momento para distraerse, relajarse o dejarse llevar por las presiones, porque su trabajo como gobernador es “cuidarles la vida a las y los bonaerenses”.

El mandatario formuló esas declaraciones durante la inauguración del nuevo Hospital Municipal “Presidente Derqui”, en Pilar, que funcionará como Centro de Internación para enfermedades respiratorias y coronavirus.

“Este es un día inolvidable porque un sueño y un derecho se convierten en realidad. Alguien dijo con orgullo que no iba a abrir ni un solo hospital”, dijo Kicillof en el acto, en clara referencia a la ex gobernadora María Vidal y sostuvo que el hecho de poder inaugurar un hospital es un “hito” dado que tiene que ver “con el derecho de los ciudadanos de poder acceder a la salud”. El mandatario bonaerense señaló que la actual es “otra época en la que hay un Gobierno que dice con orgullo ‘nosotros sí vamos a abrir hospitales'”.

En el acto, Kicillof estuvo acompañado por el intendente del distrito, Federico Achával, y por el ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollán.

Desde el Gobierno provincial se precisó que la gestión municipal anterior había dejado a Derqui, una localidad de 80.000 habitantes, sin ningún efector de salud, por lo que ahora cuentan con el primer hospital general. El hospital se construyó en 60 días, sobre la obra de un Centro de Atención Primaria-Unidades de Desarrollo Infantil cuya construcción estaba paralizada desde agosto de 2019.

Allí, Provincia y Nación y el Municipio invirtieron más de 40 millones de pesos para agregar un área de internación que permite que Presidente Derqui cuente con 26 camas nuevas de terapia intensiva, quirófano, área de guardia y emergencia, ecografía y un equipo de rayos para radiografías.

En ese marco, la Provincia aportó el equipamiento para el nuevo hospital: 16 respiradores, 18 camas de cuidados intermedios, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, 1 ecógrafo portátil, y los elementos de seguridad como barbijos quirúrgicos, equipos de protección, máscaras protectoras faciales, antiparras, y alcohol en gel.