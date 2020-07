Avellaneda: Para Diana, “el programa Detectar no funciona bien en el municipio”

La concejal por Juntos por el Cambio denunció que “no solo no hay suficientes materiales para los hisopados, sino que no se aíslan a las familias ante un síntoma”.

La concejal de Avellaneda por Juntos por el Cambio Silvia Diana consideró que en el municipio “no está funcionando bien el programa Detectar” porque sostuvo que “no hay los materiales suficientes” para los hisopados y no se aíslan a las familias ante un síntoma de coronavirus. Además, pidió que el Concejo vuelva a sesionar.

“En Avellaneda el Detectar no está funcionando bien, no solo no testean porque no están los materiales suficientes, sino que además cuando una persona o familia muestra síntomas no las aíslan, las dejan en la casa y después tienen que salir a comprar para seguir viviendo”, disparó la edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, comparó el funcionamiento de este programa con el que se lleva adelante en la Ciudad de Buenos Aires y resaltó que allí “hay los testeos suficientes y cuando una familia muestra síntomas y no están en condiciones de cumplir el aislamiento ahí, se las lleva a un hotel”.

Aislamiento

Por otro lado, la dirigente radical aclaró que no está en desacuerdo con el aislamiento y que coincide en que “hay que restringir tanto la circulación como el contacto para que no colapsen los hospitales”, pero consideró que “tiene que haber una forma más inteligente y selectiva de encararlo porque los trabajadores y comerciantes se están fundiendo”.

Además, enfatizó que “el Gobierno nacional y provincial buscaron volver a la Fase 1 porque no tiene controlados los operativos de detección del virus” y subrayó que en Avellaneda “los comercios de barrios siguen funcionando, con sus propios cuidados, vendiendo por internet o por teléfono ya que si cierran no tienen para comer”.

“Los asesores del presidente, Alberto Fernández, son todos médicos y desde nuestro espacio somos partidarios de que tiene que haber un comité amplio, donde haya economistas, productores, gente de seguridad, no puede ser solo de salud el comité de crisis”, reclamó.

Concejo

Por último, la edil pidió que el Concejo Deliberante “vuelva a funcionar” ya que la última sesión fue hace casi un mes. “En su momento suspendieron la actividad por el contagio de una concejal, pero ya fue dada de alta, y de todas maneras estamos sesionando en el Centro Municipal de Arte, donde hay más que espacio suficiente para mantener el distanciamiento social, no es justificativo lo que pasó para frenar todo”, remarcó.

“Recibimos muchos reclamos de docentes que no quieren entregar los bolsones del Servicio Alimentario Escolar (SAE) por una cuestión de seguridad, piden que lo haga el municipio. Además, tenemos pedidos porque no se está ampliando el cupo para alumnos que antes no lo necesitaban y ahora sí. Queremos hablar de la cuestión de seguridad, ya que no se ve un patrullero en la calle y los robos aumentaron mucho, pedimos informes sobre la situación sanitaria y no nos lo dieron. No queremos poner palos en la rueda, pero sin información no podemos colaborar y hacer nuestro aporte”, concluyó Diana.