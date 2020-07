Un anciano murió por Covid-19 pero su familia se enteró en la cochería

La hija del hombre fallecido contó tanto el geriátrico como la clínica sabían el diagnóstico el lunes, pero a ella se lo informó la cochería un día después. No lo veía desde el 19 de marzo y no pudo despedirse.

El viernes 10 de julio, un anciano que se encontraba en la “Residencia Erezcano” de Adrogué falleció. Post mortem se confirmó el Covid-19 positivo y su hija se enteró cuatro días después de la muerte.

“Mi papá falleció el viernes, el lunes el sanatorio y el geriátrico tuvieron los resultados del hisopado y no me avisaron, yo me enteré recién el martes que mi papá era Covid positivo porque me lo informó la cochería”, cuestionó Andrea Sibau, hija de Carlos Mario Sibau (76).

En diálogo con Info Región, la mujer se mostró disconforme con el accionar del geriátrico y de la obra social para atender a su padre. “El jueves pasado me llamaron del geriátrico para avisarme que mi papá tenía fiebre y problemas respiratorios, cuando yo llegué la ambulancia todavía no había llegado, entre una cosa y la otra pasaron cinco horas hasta que mi papá fue admitido e internado en una clínica”, relató Andrea.

Aseguró que cuando su padre fue ingresado “entró bien, hablando, no entró moribundo” y remarcó “entró como para que le den un antibiótico por vía intravenosa, le hicieran el hisopado por los síntomas que tenía y una placa, él estaba bien”. Sin embargo, durante la mañana del 10 de julio, Andrea y su familia fueron notificados por la Clínica 2 de Abril, donde había sido ingresado Carlos Mario Sibau, que el hombre había fallecido.

“Es una situación horrible, estar sin saber que pasa. No entendemos cómo no fuimos informados de los resultados. Yo quiero saber que pasó, nosotros -los familiares- no íbamos al geriátrico desde antes del 19 de marzo ¿Cómo se entiende que haya entrado virus? Hicieron todo mal, desde el geriátrico, hasta la ambulancia y la clínica”, criticó la mujer.

Según aseguró Andrea, el geriátrico Erezcano y la clínica tuvieron los resultados del hisopado el lunes, pero ella no fue notificada. “Yo le escribí el martes a la mañana a la directora del geriátrico, porque estábamos muy angustiados por la situación y porque queríamos saber si había sido positivo o no el testeo, pero nunca me contestó, siendo que la cochería me informó ese mismo día, más tarde, que ellos habían sido informados el lunes que mi papá tenía coronavirus. Fue una vergüenza cómo se manejaron”, lamentó.

A raíz de este caso, el Municipio de Almirante Brown intervino en forma preventiva el geriátrico de Adrogué y trasladaron a cuatro abuelos sintomáticos a un centro de salud. Según manifestaron a este medio, es el primer caso positivo que se confirma la Residencia Erezcano.