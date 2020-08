Lomas: Hay tres nuevos casos sospechosos en el geriátrico San Roque

Los hisopados se realizaron el miércoles y los resultados estarán en las próximas horas. “Actualmente no hay casos confirmados dentro del establecimiento”, aseguraron.

Una vez más se activó el protocolo de Covid-19 en la residencia geriátrica San Roque de Banfield. Según informaron, tres residentes presentaron síntomas por lo que ya fueron aislados e hisopados y los resultados estarán en las próximas horas.

“Los resultados estarán entre hoy y mañana, pero la situación está controlada, actualmente no hay casos confirmados dentro del establecimiento”, aseguraron desde el geriátrico.

Detectaron 25 casos de coronavirus en un geriátrico de Temperley El geriátrico San Roque, ubicado en Monteagudo 1823, estuvo en medio de una polémica cuando familiares de trabajadores de la residencia realizaron una protesta en la puerta del geriátrico para denunciar falta de personal, elementos de protección y el fallecimiento de “un montón de abuelos” por no haber activado el protocolo a tiempo. En este marco, Info Región se comunicó con la residencia geriátrica y los empleados desmintieron las acusaciones. “La situación se está manejando muy bien. Tuvimos 12 residentes infectados de los cuales ocho ya fueron dados de alta y reingresados en el hogar. Respecto de los trabajadores, fueron cuatro los afectados y también ya están siendo dados de alta”, precisó una de las enfermeras del lugar.

Respecto de la protesta que tuvo lugar el sábado, aseveraron que se trató de “familiares de trabajadores y de algunos ex empleados”, pero no de allegados de los residentes. “Las familias de los abuelos entienden la situación y nos acompañan. Ellos no vinieron a protestar. Incluso algunos de los que vinieron agredieron a otra compañera”, lamentaron desde la institución.

En cuanto a la situación actual reconocieron que “es difícil” pero afirman que “se está manejando muy bien”. “Actualmente no hay casos confirmados dentro del establecimiento”, reiteraron y están a la espera de los resultados de los tres hisopados que se realizaron el miércoles.

“Nos informaron que los resultados estarán entre hoy y mañana, pero la situación en el geriátrico está controlada”, sentenciaron.