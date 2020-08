Sigue la búsqueda de Franco: “Cada día surgen más preguntas y ninguna respuesta”

Remarcó luego que ya recorrió “todos los hospitales y comisarías de la zona” pero no obtuvo ningún indicio del paradero de su hermano.

“Hasta ahora no tenemos nada y me llama mucho la atención, porque de estar lesionado o haber sido detenido por lo que fuese, debería haber un registro de ingreso. Pero no hay nada. Cada día que pasa nos surgen más preguntas y ninguna respuesta”, indicó.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de Ingeniero Budge y según informó Jonathan, durante la semana el personal policial realizó “pequeños rastrillajes por diferentes zonas de Lomas, donde los vecinos han dicho que lo podrían haber visto, pero no se encontró nada”.