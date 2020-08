Lomas: “No podemos seguir con una cuarentena que la mayoría no puede respetar”

En los próximos días el Gobierno nacional anunciará la modalidad de la próxima etapa del aislamiento y no se prevén grandes cambios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al respecto, el concejal por Cambiemos de Lomas de Zamora Gabriel Mércuri avaló esta posibilidad ya que consideró que “volver para atrás sería como anunciar algo que lamentablemente no se va a cumplir” y “no acompañar el reclamo de la sociedad”.

“Entendemos que no hay que volver para atrás, hay que tratar de convivir con este virus. La gente sale porque tiene necesidades. Eso está pasando Ir para atrás, lamentablemente, sería no acompañar hoy el reclamo de la sociedad. La gente no es que no quiere, o que no le tema al virus, le teme, pero necesita trabajar”, subrayó el edil en diálogo con Info Región.

Coronavirus: Más de 9.000 contagios y 217 muertes en Lomas de Zamora Apuntó que en la Región hay varios negocios que están abiertos y “muchos” sin contar con el permiso por lo que señaló: “Estamos discutiendo algo para los medios”. “Todos tenemos que empezar a aprender de estas nuevas realidades que llegaron para quedarse hasta que haya una vacuna definitiva. No se trata de armar una grieta de si la ciudad de Buenos Aires, si la provincia, si la economía, tenemos que ver que es una pandemia mundial en la que estamos todos sumergidos, a todos nos ha afectado, muchos hemos perdido, y hay gente que perdió su vida”, añadió.

Completó que debe darse un trabajo “muy fuerte” en las instituciones, tanto nacionales, como provinciales y municipales, para que la ciudadanía “siga tomando conciencia”. “No podemos seguir teniendo una cuarentena que la gran mayoría no la puede respetar”, sentenció.