Peralta sobre la marcha anticuarentena: “La gente se cansó”

“La marcha podría llegar a tener un impacto sanitario. Hay gente todavía que no cree, por ende no se cuida y es muy peligroso. Es muy probable que sí, pero espero que no suceda el impacto”, expresó y luego insistió: “La gente se cansó, no digo que esté bien o mal, solo que se cansaron y salieron a reclamar”.

En diálogo con Info Región, consideró que “fue muy importante que el pueblo salga a manifestarse” porque “hay mucha gente arruinada sin nada”.

En esta línea, coincidió con los dichos del ex presidente Mauricio Macri, quien se manifestó “orgulloso” por la protesta. “No tener miedo y salir está bueno”, subrayó la edil.