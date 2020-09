Contreras: “No se en qué momento sucedió y eso es lo que más preocupa”

Asimismo, expresó su preocupación ya que desconoce la forma en la que se produjo el contagio. “Como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera porque de no hacerme el hisopado ni me enteraba. Salía desde mi departamento hasta los entrenamientos (en Independiente) y viceversa, no sé en qué momento sucedió y eso es lo que más preocupa“, expresó.

Su llegada a Temperley

El futbolista, cuyo pase pertenece a Independiente, jugó la última temporada a préstamo para Brown de Adrogué y como en el Rojo no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador Lucas Pusineri, acordó su llegada a Temperley.