Sosa, tras el positivo de Covid-19: “Uno cree que está bien, pero puede contagiar a otras personas”

El jugador de Temperley tiene coronavirus, pero no presenta síntomas. Su familia se contagió.

El jugador de Temperley tiene coronavirus, pero no presenta síntomas. Su familia se contagió.

Franco Sosa es uno de los tres casos positivos de Covid- 19 que surgieron el fin de semana pasado en Temperley. En diálogo con Info Región, precisó que se encuentra bien, debido a que no presenta síntoma alguno, pero lamentó que su familia también se contagió. “Uno cree que está bien, pero puede contagiar a otras personas”, admitió.

“Yo estaba confiado en que estaba bien de salud porque no tenía ningún síntoma y me agarró por sorpresa el resultado”, explicó Sosa. Desde la institución se pusieron a entera disposición del juvenil y siguen el día a día del cuadro. “El club se comunica conmigo, desde el Cuerpo Médico, Técnico, profesores y dirigentes, quienes están al tanto de mi situación”, comentó.

El jugador cumple con el aislamiento de 14 días bajo control médico. “Es feo estar así porque encima no sé desde cuando tengo coronavirus y hasta el día de hoy me siento como cualquier persona. Es complicado no tener ningún síntoma, uno cree que está bien, pero puede contagiar a otras personas que quiere mucho”, reflexionó.

El jugador comentó que fue a visitar a sus padres y si bien no tuvo contacto con su hermana, precisó que ella trabaja en una panadería y “tenía síntomas”. “Yo iba a visitar a mis padres y ella estaba ahí, aunque no tuvimos contacto. Ahora, el resto de la familia también se contagió y están aislados”, puntualizó.

Si bien el resto de sus compañeros les llegó el turno de comenzar con los entrenamientos grupales, el juvenil surgido de las inferiores, deberá esperar un tiempo más. Es por esto que los profesores le enviaron una rutina para que siga con los ejercicios desde su hogar. “Gracias a Dios tengo cosas en casa y el club me dio un organigrama, que dice a la hora en la que me debo levantar, lo que debo hacer por la mañana, qué comer y la rutina de ejercicios de la tarde”, contó a este medio.

Para cerrar, Sosa se mostró cauto sobre la decisión de arranque de los entrenamientos y continuidad de certamen con casos de coronavirus en otros planteles. “Hay muchos casos y es el principio, se realizarán tests periódicamente y hay que tomar muchas precauciones porque te puede llegar de sorpresa”, sostuvo. “Creo que no estamos en un buen momento para comenzar; estamos en el pico de la pandemia”, consideró.