Conciertos por streaming a la gorra, la apuesta de un artista banfileño

Leopoldo De Sarro es cantautor, tiene 35 años y vive en Banfield. Desde hace más de una década vive de su música y con la pandemia, abrió un sitio web donde subirá mensualmente un concierto online “a la gorra”. “Me gusta la idea de reinventarme y poder transmitir mi música con un toque hogareño”, valoró.

Influido por el rock, el tango y el folclore, “Leopo” comenzó a tocar la guitarra criolla cuando era chico y luego estudió en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, con especialización en folclore.

A los 20, comenzaron las presentaciones en vivo y pequeños proyectos que lo llevaron a estar en bandas como Caleidoscopio (CLDSCP), que llegó a tocar en un festival de música de Bogotá, Colombia. Su paso por la banda fue desde el 2007 hasta el 2012, cuando se disolvió, aunque adelantó a Info Región que “muy pronto habrá novedades”.

Su identidad conurbana se ve reflejada en sus canciones que mezclan distintos géneros musicales y que según relató, se inspiran en relatos autobiográficos de sus vivencias, pero también en las historias de los personajes de los barrios. “El Conurbano es algo que hace a la identidad, se aparta conceptualmente de las personas de otros lugares, hay una energía muy fuerte. Yo trabajo mucho por Lanús y Adrogué y la realidad es que el Conurbano es un lugar que está muy vivo y es algo te que atraviesa y te interpela todo el tiempo”, subrayó.

A partir del 2013, el artista banfileño se dedicó a su arte como solista y aunque aseguró que el crecimiento de un artista independiente “es cuesta arriba”, también admitió que “es algo muy motivador” que lo invita a la innovación permanente.

“El recorrido que he logrado me deja muy conforme, el gran éxito es poder hacer cosas, hice muchos discos y después cuando no se siguieron materializando los CD, empecé a sacar más sencillos en plataformas como Spotify”, valoró el artista.

Son cinco los discos que grabó el artista: “El lugar del puñal” en 2013, “Puñal 2” en 2014, “3D” en 2016, “Vaporoso” en 2018 y “Aysh” en 2020, antes de la pandemia. A su vez, este mes estrenó “Todo lento”, su último sencillo.

Un nuevo desafío

El sitio de streaming, que tiene apenas una semana de vida, tiene -hoy- un video insertado y dos enlaces que permiten la colaboración “a la gorra” de quien lo desee. A diferencia de otros artistas, Leopo aseguró que la idea de pasar a lo virtual, no fue algo que decidiera por la cuarentena. “Lo fui pensando, siempre me pareció que estaba bueno, hace bastante hice unos vivos, también participé en radios online, creo que está bueno aprovechar el internet para reinventarse”, apostó el artista.

Respecto de la propuesta, detalló que “la idea es subir algo distinto mensualmente”. “Este primer stream fue muy hogareño, me gusta reinventarme y poder transmitir mi música con un toque hogareño, pero la idea también es poder ir reemplazando, haciendo cosas nuevas, un contenido más deluxe para quienes quieran disfrutarlo y visitar el sitio”, indicó, y valoró: “La respuesta que hubo en los primeros días fue muy buena, no me lo esperaba, estoy muy contento”.