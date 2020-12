Diablomundo crece y se reinventa, una apuesta a la cultura

El teatro “Galpón de Diablomundo” se reinventa. Apuesta a la cultura, crece y cambia de nombre: “Otromundo, sala Roberto Uriona ”, será el que se lea en el cartel cuando la reinauguración se concrete, en enero próximo.

Seguirá siendo teatro, pero además contará con un bar y una librería. El espacio había apostado a crecer a fines del año pasado, pero frente a cuarentena por Covid-19 y el cese de actividades, estuvo a punto de bajar telón, pero “se produjo el milagro”.

A fines del 2019 habían apostado a alquilar el local lindero para agrandar el teatro. Iban a reinaugurar el “Otromundo” el 28 de marzo, pero por la cuarentena no pudieron. “La realidad es que hasta hace tres semanas la decisión era cerrar el espacio por la situación económica que nos dejó siete meses de inactividad. Imaginate, generamos deudas en todos los frentes y no tuvimos ingresos a pesar de los subsidios y de las ayudas del estado municipal, provincial y nacional”, manifestó Quique Pagella, uno de los gestores, a la vez que admitió que “hasta ya había sacado fotos de todo lo que había adentro para venderlo”.

Pagella explicó que de “pura casualidad”, “Nano” Gandara (actor y clown) fue a visitar a Ezequiel Aguilera, conocido por su personaje de “Tenaza”, actor con quien convive. “Vio que estaba muy bajoneado, y me preguntó ‘¿Quique qué está pasando?’, él ya sabía algo de la situación del galpón, y le dije que iba a cerrarlo. Me dijo que le cuente más, fuimos al teatro y me confesó que era su sueño gestionar su espacio. Se produjo el milagro, yo no lo puedo creer, fue un día mágico”, reveló.

El espacio, ubicado en la avenida Almirante Brown 3581, funcionará como teatro, bar y librería de editoriales independientes. Pagella celebró que “un grupo de gente joven le va a poner el pecho” al espacio, que desde su lugar aportará con la experiencia. Pagella se desligará de la gestión, pero continuará brindando clases de teatro, con las Ediciones Lamás Médula y la colección de Libros del Galpón, que apunta a la publicación de autores del conurbano sur.

"'Nano' Gandara, con su gente, se harán cargo de la gestión. Tendremos un hall más grande, un espacio nuevo, hemos pintado, arreglado, y en cuanto las medidas lo permitan estaremos trabajando bajo protocolo estricto", sostuvo. Estiman que para enero podrán llevar a cabo la apertura, pero por ahora están evaluando las medidas sanitarias.







Otromundo, sala Roberto Uriona

Pagella explicó que el nuevo nombre ya estaba pensado para este año. Roberto Uriona, a quien se homnajea, fue uno de los fundadores del Galpón de Diablomundo. “Fue mi maestro y mi amigo, murió en el 2010 y fue uno de los actores más talentosos que he visto en mi vida”, sostuvo.

“Él es de la época dorada del Diablomundo, cuando salían a hacer giras por otros países y demás. Los que estamos en la gestión del espacio, hemos sido formados por ellos, entonces queremos homenajearlo en el nombre, porque nosotros no somos ya ese Diablomundo mítico y originario”, expresó, a la vez que bromeó con que tal vez auguraron este otro mundo con el que se encontrarán para cuando abran.