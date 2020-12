¿Como funcionarán los servicios en Año Nuevo?

En la misma línea que los pasados 24 y 25 de diciembre, habrá reducción de servicios durante el asueto del 31 de diciembre y el feriado del 1 de enero. Serán días sin bancos ni oficinas de la administración pública, con cambios en el transporte público y recolección de residuos reducida.

Residuos. En cuanto a la recolección de residuos, varía según el distrito. En el municipio de Esteban Echeverría y Lomas de Zamora, la recolección se realizará el 31 pero no habrá servicio el 1 de enero. Desde Almirante Brown señalaron que el jueves la recolección será hasta las 12 y el viernes no habrá servicio. En Avellaneda será normal en ambos días. En el caso de Lanús, la ausencia del camión recolector se sentirá el 31 pero no el 1.

Salud. Todos los centros de salud permanecerán con los consultorios externos cerrados y solamente funcionará la Guardia. La atención en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la Región será para las urgencias.

Transporte. Los colectivos circularán hoy con el cronograma habitual, aunque los últimos de la jornada saldrán entre las 21 y las 22, dependiendo de cada línea y ramal. Para el primer día de 2021, el inicio del servicio será en el horario de siempre, pero con frecuencia de feriado; es decir, más tiempo entre unidades.

El Tren Roca, por su parte, informó que“el 24/12 y el 31/12 los trenes circularán con cronograma de sábados y el 25/12 y 1/1/21 de domingos y feriados”. Vale recordar que desde el 14 de diciembre quienes viajen en la línea Roca sentido a Plaza Constitución, de 5:30 a 9 y de 15:30 a 19, deben reservar su lugar en el tren (ramales Ezeiza, Alejandro Korn, Bosques y la Plata). Se puede reservar a través de la app “Reservá tu tren”, vía web o llamando al 0800-222-8736 (TREN). Sólo pueden reservar quienes son trabajadores esenciales con permiso de circulación vigente.

Administrativos. El Gobierno ya había decretado un asueto administrativo nacional para los días 24 y 31 de diciembre. Si bien el decreto aclara que la medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras, desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispusieron también de un asueto para su personal e invitó a que el resto de las entidades adopten la misma medida. Los cajeros y los canales electrónicos funcionarán con normalidad. Los gobiernos locales también dispusieron el asueto.

Estaciones de servicio. La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), informó que las estaciones de servicio funcionarán con personal reducido y que habrá una guardia ante la posibilidad de una urgencia.